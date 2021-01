Emsiges Treiben am Rodelhang in Oberweißbach

Reichlich Schnee lockte am Wochenende zahlreiche Besucher ins Oberland des Landkreises. Besonders viel los war am Rodelhang unter und am Fröbelturm. Wie Jörg Heyn vom Kirchberglift berichtet, war am Samstag bereits um die Mittagszeit der Parkplatz am Rodelhang mit Autos voll besetzt und sowohl in Richtung Deesbach wie auch zum Fröbelturm hätten sich die Fahrzeuge aneinandergereiht. Man habe zur Hoch-Zeit immerhin 220 Autos gezählt.

Dank der guten Vorbereitungen, die Heyn mit seiner Pistenraupe vornahm, war für gespurte Loipen gesorgt, waren Wanderwege, Skipiste und Rodelhang präpariert. Außer für alpinen Skilauf boten sich für so ziemlich alle anderen Vergnügungen so die besten Bedingungen.

In den Samstagabend hinein sorgte Flutlicht am Kirchberglift in 785 Metern Höhe für Rodelspaß von 16.30 bis 17.30 Uhr, wobei die Bestimmungen nach Covid19 recht gut berücksichtigt und von den rund 230 Gästen, die Heyn ausmachte, problemlos umgesetzt worden seien.

Besucher aus allen Ecken Thüringens

Auch am Sonntag riss das Interesse für Winterfreunde nicht ab. Wieder waren die Parkplätze am Kirchberg ausgelastet. Zwar nicht ganz so zahlreich wie am Vortag, aber genauso intensiv sausten Alt und Jung den Hang hinunter. Dabei war es egal, welche Schlittentypen man nutze. Vom Bob bis zu den Schneerutschern konnte man eine breite Masse ausmachen. Bei dem ganzen Hoch und Runter hatten alle sichtlich Spaß. Am meisten jedoch dann, wenn die Schlittenpiloten oder Beisitzer Bekanntschaft mit dem kalten Weiß machten. Vereinzelt ließen sich auch Langläufer blicken, denen das neblige Wetter nichts auszumachen schien.

Auch wenn man hier und da eventuell den üblichen Glühwein vermisste, auf ein erwärmendes nicht alkoholisches Getränk brauchte man nicht zu verzichten. Am Kiosk am Fröbelturm war unter Corona-Vorschriften Kaffee und Tee zu bekommen und eine Feuerstelle bot sich zur Erwärmung an.

Wie man allein an den Autokennzeichen sehen konnte, hatten sich am Samstag viele Besucher aus allen Richtungen Thüringens auf den Weg gemacht. Am Sonntag kamen die meisten aus dem hiesigen Landkreis, wie auch aus dem Sonneberger Landkreis und vorwiegend niedriger liegenden Regionen. Jörg Heyn machte den Weitgereisten aus der Schweiz aus.