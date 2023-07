Die Straßenbaumaßnahme im Bereich Gartenstraße/Karlstraße in Rudolstadt ist abgeschlossen. Seit Freitagnachmittag sollt der Verkehr wieder auf der gewohnten Strecke.

Ende der Leidenszeit: Verkehr rollt wieder durch Gartenstraße in Rudolstadt

Rudolstadt. Straßenbaumaßnahme vorzeitig beendet

Die gute Nachricht für alle staugeplagten Autofahrer in Rudolstadt: Die Straßenbaumaßnahme im Bereich Gartenstraße und Karlstraße ist am Freitagnachmittag beendet worden. Und damit eher als ursprünglich geplant. Seit gegen 15 Uhr rollt der Verkehr wieder auf der gewohnten Strecke. Die Umleitung, die seit Wochenbeginn für lange Staus in alle Richtungen geführt hatte, ist aufgehoben.

In den vergangenen Tagen wurde die Deckschicht der Straße erneuert. Die Bauarbeiter haben mit Hochdruck daran gearbeitet, die Straße rechtzeitig für den Verkehr freizugeben. Außerdem wurden Schächte erneuert und Trinkwasserleitungen verlegt.