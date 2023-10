Die Reparatur einer Versorgungsleitung ist der Grund für die Vollsperrung am Tiefen Weg in Saalfeld. Bereits seit über drei Wochen wird der Verkehr über Flächen am Eingang des Freibades geführt.

Ende in Sicht bei einigen von Saalfelds Dauerbaustellen

Saalfeld Pioniersteg soll ab dem 28. Oktober befahrbar sein - Bauarbeiten am Tiefen Weg bis 10. November geplant

Die Arbeiten am Frankenweg in Saalfeld, der über Monate gesperrt war, sind beendet. Jetzt legt sich die Stadt auch bei weiteren Dauerbaustellen auf ein Ende fest. So soll der Pioniersteg ab Sonnabend, dem 28. Oktober, wieder begehbar und befahrbar sein.

Laut Straßenbauverwaltung der Kreisstadt gibt es dann noch folgende Sperrungen:

Bis 27. Oktober sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs.

Bis 30. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Saalstraße. Die Straße ist im Bereich der Haus-Nr. 48 bis 52 (unterer Bereich, Am Hügel) voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung an der Gasleitung.

Arbeiten am Fingerstein noch bis Dezember

Bis 10. November ist die Straße „Tiefer Weg“ Höhe Freibad voll gesperrt. Hier werden nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt. Die Umleitung führt mittels Ampelregelung über das Gelände des Freibades.

Bis 16. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Am Watzenbach“. Die Fahrbahn ist aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt.

Bis voraussichtlich 22. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Rudolstädter Straße“ / Fingersteinkreuzung. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Am Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert.