Energieversorger Rudolstadt unterstützt Gewerbetreibende

Pandemiezeiten stellen alle privat wie auch beruflich vor außergewöhnliche Herausforderungen. Insbesondere für Gewerbetreibende, die ihre Geschäfte aufgrund staatlicher Verordnungen noch immer nicht öffnen dürfen, ist diese Situation alles andere als leicht.

Deshalb verzichtet die Energieversorgung Rudolstadt (EVR) bei allen einheimischen Gewerbetreibenden auf die Abschlagszahlung für den Monat März mit Fälligkeit 31. März 2021.

Voraussetzung dafür ist, dass ein gültiger Rudi-Strom bzw. Rudi-Erdgas-Vertrag mit der EVR abgeschlossen wurde. Die EVR bittet, bis zum 19. März einen formlosen Antrag unter Angabe der Kundennummer einzureichen. Auch ist der Zahlweg (Selbstzahler bzw. SEPA-Lastschriftkunde) anzugeben. Das teilt das Unternehmen mit.

Der formlose Antrag ist an die Mailadresse service@ev-rudolstadt.de zu senden. Auch kann die Zusendung per Fax an 03672/44 42 12 erfolgen. Die EVR weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass nur schriftliche Anträge berücksichtigt werden können.