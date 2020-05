Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieversorger unterstützt Theater und Freizeittreff

Viele lokale Unternehmen brauchen gerade jetzt Unterstützung. „Auch wir machen uns für die lokalen Geschäfte und Einrichtungen stark.“, so Werner Pods, Geschäftsführer der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) GmbH. „Deshalb helfen wir als Akzeptanzstelle und als Partner der RudolstadtCard und der BadBlankenburgCard die regionale Wirtschaft wieder anzukurbeln und zu stärken.“

Aber auch soziale und kulturelle Einrichtungen sind von der Pandemie betroffen und auf Hilfe angewiesen. Viele suchen nach kreativen Möglichkeiten, sich gegenseitig in der Krise zu unterstützen. Eine von ihnen ist das Anfertigen selbstgenähter Mund-Nasen-Masken. So nähen fleißige Hände beim Demokratischen Frauenbund, genauer gesagt die Damen vom Freizeittreff „Regenbogen“ Rudolstadt schon seit Wochen Masken, die käuflich zu erwerben sind. Auch die Damen der Schneiderei des Thüringer Landestheaters Rudolstadt sind dabei, den Bestand an selbstgenähten Alltagsmasken zu vergrößern. Unterstützt werden sie dabei von emsigen Helfern aus der Region. Über 5000 Masken wurden bereits gefertigt und an regionale Unternehmen veräußert. Und das Beste an diesem Projekt: Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent der jeweiligen Einrichtung zu Gute.

Als regionaler Energieversorger beteiligt sich die EVR an dieser Aktion und unterstützt damit den Freizeittreff „Regenbogen“ und das hiesige Theater. „Insbesondere in Zeiten, wo regionales Engagement gefragt ist, ist es für uns selbstverständlich zu helfen. Das Geld bleibt vor Ort und kommt da an, wo es gebraucht wird“, wird Werner Pods zitiert.