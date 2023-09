Energieversorgung Rudolstadt senkt Gaspreis ab Oktober

Rudolstadt Durchschnittliche Reduzierung um vier Prozent - Preisbremse für 80 Prozent des Verbrauchs gilt weiter

Die Energieversorgung Rudolstadt (EVR) GmbH senkt zum 1. Oktober die Preise für Gas. Im Durchschnitt beträgt die Reduzierung vier Prozent, geht aus einer zu Wochenbeginn verbreiteten Mitteilung des Unternehmens hervor.

"Die im Verbrauchspreis enthaltene Bilanzierungsumlage in Höhe von 0,61 Cent/kWh (brutto) wird zum 1. Oktober 2023 auf 0 Cent reduziert", so Claudia Hoffmann vom

EVR-Bereich Marketing & Kommunikation. Für Kunden, die ihr Gas zu Rudi-Preisen beziehen, sinke der Arbeitspreis von derzeitig 14,69 Cent/kWh (brutto) auf 14,08 Cent/kWh (brutto). Dies entspricht einer Senkung von 4,15 Prozent. Bei den Allgemeinen Preisen Gas sinkt der Arbeitspreis von derzeitig 16,06 Cent/kWh (brutto) auf 15,45 Cent/kWh (brutto). Dies entspricht einer Senkung von 3,8 Prozent.

Preisanpassung erfolgt automatisch

Nicht betroffen von der Preissenkung sind vier Fünftel des Gasverbrauchs. Denn: "Selbstverständlich gilt für ca. 80 Prozent Ihres Verbrauches weiter die Preisbremse von 12 Cent/kWh (brutto)", so Claudia Hoffmann.

Der Energieversorger gebe die Änderung bei der Bilanzierungsumlage am Stichtag "selbstverständlich an alle Tarifkunden weiter". Dafür müssten EVR-Kunden nichts tun – die Preisanpassung erfolge automatisch. "In Ihrer nächsten Jahresverbrauchsabrechnung wird diese Preisänderung zeitanteilig, entsprechend Ihres Verbrauchs, berücksichtigt", kündigt das Unternehmen an.

Anstieg der Preise in Folge des Krieges

Die Preise für Gas, aber auch für Strom waren im vergangenen Jahr in der Folge des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland zunächst deutlich angestiegen. Eine von der Bundesregierung beschlossene Preisbremse hatte einen noch höheren Anstieg für Endverbraucher verhindert.