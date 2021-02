Energieversorgung Rudolstadt versendet Jahresrechnungen

Rudolstadt. Das Kundenzentrum in Rudolstadt wird indes wohl erst im Frühjahr wieder öffnen.

Die Energieversorgung Rudolstadt GmbH (EVR) hat ihre Jahresrechnungen erstellt. Diese werden jetzt versandt.

Mit der Jahresrechnung 2020 profitieren EVR-Kunden für den kompletten Jahresverbrauch von dem im vergangenen Jahr gesenkten Steuersatz in Höhe von 16 Prozent, heißt es. Denn die EVR rechne nach dem Stichtagsmodell ab. Dieser ist der 31. Dezember 2020. Der gesenkte Steuersatz werde automatisch auf den gesamten Lieferzeitraum 2020 erhoben.

Mit der Jahresrechnung erhielten EVR-Kunden zudem einen auf den Verbrauch angepassten neuen Abschlag. „Damit unsere Kunden genügend Zeit haben gegebenenfalls ihre Abschläge und ihre Zahlungsmodalitäten ändern zu lassen, ziehen wir den Februar-Abschlag erst Anfang März ein“, so EVR-Geschäftsführer Werner Pods.

Aufgrund der Corona-Lage werde die EVR wohl erst ab dem 1. April ihr Kundenzentrum wieder öffnen. In der Zwischenzeit stünden die Mitarbeiterinnen unter 03672/444-222 während der Öffnungszeiten bereit. Auch könnten Fragen zur Rechnung sowie Wünsche zu Zahlungsmodalitäten oder dem neuen Abschlag per Mail an service@ev-rudolstadt.de gesandt werden.

Die Punkte auf die Jahresrechnung 2020 würden ab dem 1. April 2021 vergeben. Dies gelte auch für die aus 2019, die noch nicht bepunktet werden konnten.