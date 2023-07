Englisch lernen durch Begegnung mit Oxford-Studenten in Unterweißbach

Englisch praktisch, nicht theoretisch. Augenhöhe statt Unterricht. Lustige Aktivitäten statt Schule. So lässt sich das Projekt „Kulturino“ kurz beschreiben. In den Thüringer Sommerferien haben zehn Jugendliche die Möglichkeit, auf Studentinnen und Studenten aus England zu treffen. Für Unterkunft und Verpflegung sorgt die Europäische Projektwerkstatt Kultur im ländlichen Raum mit Sitz in Unterweißbach. Die englischen Muttersprachler kommen von der Universität Oxford, unterstützt durch die Stiftung Ravensburger Verlag. Bewerbungen sind noch für den Zeitraum vom 29. Juli bis 5. August kurzfristig und formlos möglich.

Alle Infos sind nachzulesen auf www.kulturino.de.