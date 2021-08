Entspannung in Rudolstadt mit Leela

Rudolstadt. Konzert mit etwa 100 Zuhörern in den Thüringer Bauernhäusern.

Ein neues Projekt im Bereich der alternativen Musik ist die Band „Leela“ aus Jena.

Damit will das Quartett hoch hinaus. Mit der Stimme von Maren Bejan, die in und um Rudolstadt aufwuchs, erlebte das Publikum in den Thüringer Bauernhäusern am Samstagabend eine Indie-Pop-Band mit Einflüssen aus Jazz, und Singer-Songwriter. Mit Niklas am Bass, Johanna an den Tasten und Eckardt am Schlagzeug gab es einen entspannten Sommerabend, vor etwa 100 Zuhörern. Der Name Leela stammt aus dem Sanskrit und bedeutet: das Spiel. Sanskrit ist eine altindische Gelehrtensprache.