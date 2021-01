Erdbeben-Hilfe vom Pizzabäcker aus Probstzella

Auch der quirlige Pizzabäcker Tommy Kadric aus Probstzella ist derzeit wegen der Corona-Pandemie eigentlich zum Nichtstun verurteilt. Das „Haus des Volkes“, wo der 72-Jährige bislang regelmäßig durchs Pizza-Backen seine kleine Rente aufbessert, hat geschlossen. Doch Nichtstun ist nicht die Sache des Tommy Kadric! Und schon gar nicht, wenn er die schlimmen Bilder aus der Erdbeben-Region in Kroatien sieht. „Da muss ich was tun!“, erklärt er aufgeregt.

Seit 28 Jahren sorgt Tommy, wie ihn die meisten nennen dürfen, für Lebensmittel- und Geldspenden für die Ärmsten der Armen in seiner Geburtsheimat Bosnien. „Brücke nach Bosnien“ heißt sein Projekt, diese Redaktion berichtete vielfach. Seit zwei Jahren sorgt er sich aber auch um eine Suppenküche im kroatischen Sisak, einer 50.000-Einwohner-Stadt. Zuletzt hat er einige tausend Euro zusammengetragen, damit für die dortige Suppenküche eine neue Kühlzelle gebaut werden kann.

Nun ist Sisak durch das Erdbeben vom 30. Dezember schwer getroffen worden. Zehn Tote hat die Stadt zu beklagen, darunter ist auch ein Kind. Etliche Einwohner wurden verletzt. Das Haus, in dem die Suppenküche untergebracht ist, wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. 200 Menschen, die dort täglich versorgt wurden, bekommen nun kein warmes Essen mehr. Die Bediensteten der Suppenküche verteilen jedoch Lebensmittel „und haben daher einen großen Bedarf an Konserven“, sagt Tommy Kadric.

Die Konserven aber müssen gekauft werden. Bloß von welchem Geld? Tommy wäre nicht Tommy wie ihn die Saalfeld-Rudolstädter kennen, wenn er sich in dieser Situation nicht sofort in die Spur machte. Das Geld für die Kühlzelle soll weiterhin für den Ursprungszweck verwendet werden, findet er. Es seien bei dem Erdbeben auch zwei Kühltruhen kaputtgegangen. Wenn das Haus wieder nutzbar ist, soll daher die Kühlzelle eingebaut werden. Sie werde dringender gebaucht denn je.

Tommy will nun einfach neues Geld einsammeln, um die Erdbeben-Oper zu versorgen. 5000 Euro will er bei den Rudolstadt-Saalfeldern einwerben. Und da diese ein großes Herz haben, werde ihm das gelingen, ist er sich sicher. Bereits Ende Januar will Tommy nach Kroatien aufbrechen. Zusammen mit dortigen Helfern will er in dortigen Märkten Lebensmittel – insbesondere Konserven – einkaufen, um dann 100 Hilfspakete an bedürftige Familien zu verteilen. Jedes Paket soll Lebensmittel im Wert von 50 Euro enthalten.

Kadric hat Bosnien einst als junger Mann verlassen. Dass er nun in Kroatien hilft, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Er sagt: „Für mich zählt, dass dem geholfen wird, der nichts hat. Auf Nationalität, Hautfarbe oder Religion habe ich nie geschaut.“ Es müssen über Hunderttausend Euro sein, die dank des Pizzabäckers Tommy Kadric aus Probstzella in den letzten drei Jahrzehnen bereits notleidenden Menschen zugutekamen. Und es soll mit Tommy, dem Helfer, noch lange nicht Schluss sein. „Der Herrgott soll mir noch ein paar Jahre geben“, sagt er lachend.

Wer über Tommy Kadric den Bedürftigen in der kroatischen Stadt Sisak helfen will, kann diese Konto-Verbindung nutzen:

Caritasverband für den Landkreis Kronach e.V. | IBAN: DE68 7719 0000 0007 1008 33 | BIC: GENODEF1KC1 | Zweck: Spende für „Brücke nach Bosnien“