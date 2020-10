Erdgasleitung kreuzt die Saale bei Fischersdorf

Wie einen langen Wurm sieht man die Erdgasleitung EGL442 stellenweise sich vorwärts bewegen. Allmählich geht es in Richtung Reichmannsdorf voran, wo in den vergangenen Tagen bei Hoheneiche erster Wald weichen musste. Aber es gibt schwierigere Stellen, um voranzukommen. Da gibt es Steigungen und Gefälle wie auch hartes Gestein und Grundwasser, Straßen- und Flussquerungen. Letztere wurde in der Vorwoche bewältigt.

Im Zuge der Verlegung der Ferngasleitung wurde bei Fischersdorf die Kreuzung der Saale notwendig. Das Rohr, das hier in einer Länge von rund 65 Metern hergestellt wurde, entspricht der Form, um es 1,50 Meter unter dem Boden beider Ufer und auch 1,50 Meter unter dem Flussbett einzubringen. In der Fachsprache nennt man dieses Rohr Düker. Bereits zur Entnahme des alten Dükers wurde die Saale auf ein Mindestmaß des Wasserstandes abgesenkt, nachdem durch die Arbeiten an der Bleilochtalsperre Wasser in die Hohenwartetalsperre floss und von hier abgelassen wurde. Per Elektrofischen wurde an der Baustelle abgefischt. Ein Raupenbagger legte daraufhin Tage danach den alten Düker frei. Nach seiner Entnahme galt es, die entsprechende Tiefe für den neuen Düker herzustellen. Dafür musste der Raupenbagger erneut eine Grabung vornehmen, damit das Rohr in der geplanten Tiefe von 1,50 Meter unter dem Flussbett verlegt werden konnte.

Leitung muss gegen Auftrieb gesichert werden

So einfach, wie das alles klingt, war es jedoch nicht. Die Leitung musste im wasserbeeinflussten Bereich des Bodens gegen Auftrieb gesichert werden. Es war also notwendig, ein zusätzliches Gewicht, das der Auftriebskraft entgegenwirkt, in Form einer Betonummantelung anzubringen. Das erfolgt nach dem patentierten Prinzip „System König“. Hier wird der Düker zuerst mit Flies ummantelt. Das Entscheidende des „Systems König“ ist, dass der Düker eine Kunststoffseilarmierung erhält und keine Stahlarmierung. Dadurch wird der Korrosionsschutz nicht negativ beeinflusst. Hier kommen nach der Fliesummantelung Betonfertigteile (Viertelschalen) um den Düker herum. Sie bilden einen Ring, quasi als Abstandshalter, auf dem dann die Bleche ringförmig um den Düker herumgelegt werden.

Dazwischen verlaufen die vorgespannten, hochzugfesten Polypropylenseile zur Bewehrung des Betons, der nach dem Einfüllen den Mantel bildet. Gleichzeitig wird mit der Betonummantelung eine Sicherung des bestehenden Isolierschutzes gewährleistet. Die ganze Vorbereitung des Dükers erfolgte außerhalb der Saale auf Stützen.

Das Einsetzen des Dükers war verhältnismäßig spektakulär. Für das Einbringen des 65 langen Gebildes war Präzision im Zusammenspiel zwischen zwei Raupenbaggern und einer speziellen Seilwinde notwendig. Ein starkes Drahtseil war am Düker befestigt worden und ein Raupenbagger führte es zunächst langsam durch die Saale, wo es am gegenüberliegenden Ufer ein anderer Bagger aufgriff und zur Seilwinde brachte.

Je ein Raupenbagger hielt vorn und hinten den Düker, der langsam mit der Seilwinde in die Saale gezogen wurde. Gleichzeitig bewegten sich beide Bagger mit. Es erforderte eine optimale Abstimmung, um den Düker sicher ins Flussbett gleiten zu lassen. Ein bisschen Erfahrung war dabei schon nötig, muss man meinen, denn das tonnenschwere Monster musste schließlich auch maßgerecht nach Plan im Flussbett der Saale liegen, um anschließend in das Flussbett eingebaut zu werden.