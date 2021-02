Erfolgreiche Bergung nach Rodel-Unfall in Arnsgereuth

Rettungskräfte mussten am Sonntag einer verletzten Person am Rodelhang in Arnsgereuth zu Hilfe eilen. Wie Manuel Crone, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Reichmannsdorf, auf Anfrage erklärte, hatte ein Rodler einen Unfall, wobei er sich eine Verletzung am Bein zuzog.

Die Feuerwehr Reichmannsdorf sei um 17.23 Uhr alarmiert worden, weil sie als einzige Feuerwehr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über ein sogenanntes All Terrain Vehicle (ATV) verfügt, ein Rettungs-Quad mit Schneeketten. Crone zufolge sei die verunfallte Person bereits durch andere Rodler zum Notarztwagen getragen worden, als die Reichmannsdorfer Kameraden mit ihrem ATV am Rodelhang eintrafen.

Die Anfahrt nach Arnsgereuth habe sich als schwierig erwiesen, weil die Bundesstraße nicht von Schnee geräumt worden war, so Crone. Das ATV werde durch ein Fahrzeug mit Anhänger zum Einsatzort gebracht.