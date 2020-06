Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erhitzte Debatte um die Sanierung der Saalfelder Köditzgasse

Der Ton in der Debatte um den geplanten Ausbau der Köditzgasse in Saalfeld wird rauer. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss am Mittwochabend verließ der Vertreter der Radfahrer-Vereinigung „Saalfelder Radschlag“, Martin Townson, empört die Sitzung. Dies geschah, wie der Sprecher des „Radschlages“, Manfred Klöppel, tags darauf am Donnerstag mitteilte, „als einige Stadträte begannen, ihm und dem Radschlag gegenüber unsachlich zu werden“.

Ist Radschlag-Stellungnahme rechtzeitig im Tiefbauamt eingegangen?

Auch herrschte offenbar zeitweise ein Dissens darüber, ob die Stellungnahme des Radschlages zum Köditzgassen-Ausbau im Zuge der Offenlegung der Pläne im Internet rechtzeitig beim Saalfelder Tiefbauamt eingegangen ist. Laut Klöppel sei die Stellungnahme des Radschlages zunächst nicht unter den Abwägungsunterlagen gewesen, diese sei später aber nachgereicht worden. Klöppel bemängelte, dass der Radschlag bis dato weder eine Eingangsbestätigung für die Stellungnahme bekommen habe noch über den Inhalt der Abwägung der Verwaltung über diese Stellungnahme informiert worden sei.

Der eigentliche Beschluss über den Ausbau der Köditzgasse fiel am Mittwochabend im nichtöffentlichen Teil des Bauauschusses. Die Diskussion jedoch hatte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) im öffentlichen Teil stattfinden lassen, um Bürgern die Möglichkeit zur Meinungsäußerung zu geben. Das sei „ein etwas ungewöhnliches Vorgehen“, sagte Kania. Der Grund: Eine öffentliche Anwohnerversammlung hatte die Corona-Pandemie vereitelt. Die Planunterlagen waren seit dem 5. Mai für die Dauer von drei Wochen auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Bürger und Interessen-Vereinigungen wie der Radschlag hatten die Möglichkeit, ihre Vorstellungen zum Ausbau schriftlich einzureichen.

Kania: Den „Stein der Weisen“ wird man nicht finden

Dass sich an der Köditzgasse die Geister scheiden, schien auch der Bürgermeister zu ahnen. Er erklärte, wichtig sei es, eine Variante zu finden, in der sich möglichst viele Saalfelder wiederfinden. Kania: Den „Stein der Weisen“ werde man aber wohl nicht finden. Es gelte, nicht nur eine Köditzgasse für die Rad- und Autofahrer zu bauen. Auch die Fußgänger und Anwohner hätten ein berechtigtes Interesse.

Zwei Ausbau-Varianten hat das Tiefbauamt für die Köditzgasse vorgelegt. Zur Wahl steht eine Fahrbahnbreite von vier Metern oder von 4,40 Metern. Tiefbauamtschef Uwe Neumann empfiehlt die breitere Fahrbahn – mit einem Argument zugunsten der Radfahrer. Bei einer Breite von 4,40 Metern könnten Radfahrer in Zukunft beide Richtungen nutzen – also nicht nur die stadtauswärtige Richtung – wenn der Lkw-Verkehr eines Tages von der Köditzgasse verbannt und die Zahl der Pkw stark verringert ist. Radschlag-Sprecher Klöppel hatte bereits in einem OTZ-Interview erklärt, dass er an ein baldiges Eintreten einer solchen Zukunft nicht glaube.

Stattdessen spricht sich der Radschlag für eine dritte Variante aus. Demnach sollte die Fahrbahn nur 3,50 Meter breit sein, dafür aber einer der beiden Fußwege so breit gehalten werden, dass darauf auch Fahrradfahrer in Richtung Markt fahren können. Klöppel: Stadtauswärts nehmen Radler die Fahrbahn, auf der die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt ist. Und stadteinwärts fahren Radfahrer auf dem Fußweg.

Anwohner: „Wer soll da schlafen können in der Nacht?“

In der Bauausschusssitzung brachte Radschlag-Mitglied Townson zudem noch seine Sympathie „für eine Gesamtfläche als eine Ebene“ zum Ausdruck. Dafür, dass die Autofahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten, könnten Schwellen in der Fahrbahn sorgen. Stellenweise Anhebungen der Fahrbahn jedoch führten zu mehr Verkehrslärm, kritisierten indes Anwohner. Der Glaser Fred Anemüller fragte: „Wer soll da schlafen können in der Nacht?“

Eine ebene Variante als Mischverkehrsfläche favorisiert auch die Fraktion von SPD und Grünen. Zehn bis zwölf Zentimeter hohe Bordsteinkanten, wie von der Stadt vorgeschlagen, kann Fraktionschef Steffen Lutz nicht nachvollziehen. Die Zukunft beginne jetzt; gebraucht werde „eine stadtnahe Lösung“, die auch barrierefrei ist. Es wäre schön, der Verkehr würde an die Gegebenheiten angepasst und nicht umgekehrt.

Kleine Schwellen „nehmen das Tempo raus“

„Die Mischverkehrsfläche ist nicht das allein seligmachende“, entgegnete Bürgermeister Kania und verwies auf den Fischmarkt, wo die Fußgänger mit Pollern und Ketten vor den Autofahrern geschützt werden müssen. Anwohner Bernd Schneider stellte klar: „Ich bin ein krasser Gegner einer Mischverkehrsfläche.“ Autofahrer brausten mit bis zu 70 Sachen durch die Köditzgasse, Anwohner und Fußgänger brauchten einen durch Borde geschützten Fußweg zu ihrer Sicherheit. Oliver Grau (Die Jungen) sprach sich indes auch für kleine Schwellen aus, „die nehmen das Tempo raus“.

Indes deutet sich gegenüber der Idee, an der Kreuzung zur Schwarmgasse einen kleinen Platz zu gestalten, allgemeine Zustimmung an. Selbst Radschlags-Sprecher Klöppel lobt, dass dort eine höhere Aufenthaltsqualität geschaffen werden soll. Geplant ist, die Bitumendecke der Fahrbahn an dieser Stelle durch eine Pflasteroberfläche zu ersetzen. Würde dies ebenfalls am Abzweig Johannisgasse so gemacht, brächte auch das eine Geschwindigkeitsreduzierung, deutete Lutz eine mögliche Kompromiss-Möglichkeit an. Dann nämlich hätte die Köditzgasse optisch „keine durchgehende Fahrbahn“.