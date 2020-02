Zum 64. Mal wurde am Freitagabend Teichröda zu "Teichrödanien" - Helau! Das Karneval-Programm hatte es wieder in sich, so rockten gleich mehrere Freddy Mercurys die Bude. Auch die "Schaumwein-Divas" und die "Thekenproleten" hatten umjubelte Auftritte. Und natürlich floss das Bier in Strömen.

Erich und die Freddy Mercurys rocken Teichrödanien

Wenn das nicht zu Rotationsgeräuschen in einem chilenischen Grab führt: Ausgerechnet DDR-Staatsrats- und SED-Parteichef „Erich Honecker“ führte am Freitagabend moderierend durch den 64. Teichrödaer Karneval. Ihm zur Seite stand mit Nadine eine zauberhafte Jungpionierin mit Halstuch und Käppi, immer bereit, ein „Seid bereit! ins Publikum zu rufen. Erich also, nun Chef von „Teichrödanien“, ausgerüstet mit Hut und Handgelenktasche, wünschte seinen jecken Untertanen zunächst viel Gesundheit. Aber, weil dass nicht genügt, „denn auf der Titanic waren sie auch alle gesund“, auch bisschen Glück.

Nach Zugabe-Rufen hieß es in Teichröda zunächst: „Erich, hörst du was?“

Die von „Erich“ und Nadine anmoderierten Darbietungen brachten das Haus zum Kochen. Insbesondere das „Staatsmännerballett“ sorgte für Extase, schließlich schickten sie gleich mehrere „Freddy Mercurys“ auf die Bühne - natürlich mit betonten Schneidezähnen, gelben Lederjacken und hervorquellendem Brusthaar. Bei „Another one bites the dust“ und „I want to break free“ hielt es niemanden mehr auf dem Stuhl. Auch die „Pippi Langstrumpfs“, die „Schaumwein-Divas“ und die „Thekenproleten“ sorgten für Zugabe-Rufe. Erhört werden mussten diese freilich vom Staatsratschef. Daher rief Nadine zunächst immer: „Erich, hörst du was?“