Erkenntnis in Gräfenthal: Schule unter Volllast funktioniert

Anstehende Malerarbeiten in Klassenzimmern und Eingangsbereich, die Trockenlegung des Kellers und der Austausch der letzten reparaturbedürftigen Fenster am Schulgebäude waren die Bauthemen, die Landrat Marko Wolfram (SPD) dieser Tage beim Schulbesuch in der Regelschule Gräfenthal zusammen mit den Fachleuten von Schulverwaltung und Hochbau erläuterte. Nebenbei gab es laut einer Mitteilung des Landratsamtes auch deutliche Signale zum dauerhaften Erhalt des Standortes.

Schulleiterin Andrea Pabst und ihre Stellvertreterin Cornelia Neuse nutzten den Besuch, um den Landrat und Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) ausführlich über die Unterrichtssituation an der Schule zu informieren. Für die Schulvertreter war sicher die Aussage des Landrates am wichtigsten: „Wir sind uns politisch im Landkreis einig, dass der Schulstandort erhalten bleibt – wir müssen das beim Schulnetzplan nur konform mit dem Thüringer Schulgesetz hinbekommen. Ich sehe also den Schulstandort überhaupt nicht in Gefahr – deshalb haben wir in den letzten Jahren schon ordentlich investiert.“

Leitung verweist auf Attraktivität der Schule

Argumente für die Schule lieferte die Schulleitung auch aus pädagogischer Sicht: „Ich lebe für diese Regelschule“, sagt Andrea Pabst, die seit 1986 an der Schule unterrichtet. Weil sich bei den Eltern herumspreche, dass ihre Kinder in Gräfenthal gut lernen können, verzeichne die Schule steigende Anmeldungen – einschließlich Gastschulanträge aus dem Nachbarkreis.

Gut sei die Schule bislang durch die Corona-Pandemie gekommen – schon im März hatte sich die Schule frühzeitig in der Schulcloud angemeldet und damit den digitalen Unterricht bewältigen können. Für die Rückkehr zum normalen Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen ist die Raumsituation günstig, – durch zwei getrennte Eingänge, zwei getrennte Toilettenanlagen und zwei Pausenhöfe. Die Hygiene ist gewährleistet, in jedem Raum befindet sich ein Waschbecken – „und unsere Kinder verhalten sich vorbildlich“. Die Türen stehen weitgehend offen, so dass auch keine Türklinken angefasst werden müssen.

Lehrerkollegium und Eltern ziehen sehr gut mit

Ein niedriger Krankenstand beim Lehrerkollegium, die alle engagiert mitmachen und Eltern, die mitziehen, gehören zu den weiteren positiven Beobachtungen, die für das Lernen an der Gräfenthaler Schule sprechen. Seit dem 4. Mai konnten die 9. und 10. Klassen wieder voll unterrichtet werden, alle Lehrer sind wieder vor Ort. Ab dem 7. Mai konnten auch wieder Förderschüler unterrichtet werden, die 5 bis 8. Klassen waren tageweise anwesend. Derzeit kann für alle Klassen vier Tage Unterricht in allen Fächern abgesichert werden.

Sorgen macht sich die Schule, wenn es um Zugang zum schnellen Internet geht. Immerhin konnte Christine Bloßfeld, die Leiterin des Schulverwaltungsamtes, einen Lichtblick geben – es werde laut Telekomaussage demnächst eine Hybridlösung geben, bei der sich die Möglichkeiten massiv verbessern werden. Aber erst mit dem Breitbandausbau können die benötigten Geschwindigkeiten erreicht werden. „Wir gehen davon aus, dass es uns in absehbarer Zeit gelingen wird, alle Schulen digital zu ertüchtigen“, so der Landrat. In Gräfenthal wird das bedeuten, dass die Elektroanlage für den Netzausbau komplett erneuert werden muss.