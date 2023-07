Erlebnisführungen unter Tage und durch die Saalfelder Nacht

Saalfeld. Mit Grubenhelm durch das ehemalige Saalfelder Alaunschieferbergwerk

Zu gleich zwei Erlebnisführungen lädt die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH am kommenden Samstag, 22. Juli, ein. Um 18 Uhr beginnt die Tour „Auf den Spuren von Jeremias Glück“ im Schaubergwerk Feengrotten. Bei dieser Führung erfahren die Teilnehmer nicht nur interessante Fakten zu den geologischen Besonderheiten der Feengrotten, sondern lernen auch, wie sich das Gestein und die Landschaft in den vergangenen Jahrmillionen verändert haben. Zu erleben sind die Höhlen und Gänge im wahrsten Sinne des Wortes in einem anderen Licht: Auf teils unbeleuchteten Strecken geht es mit Grubenhelm und Lampen wie einst durch das ehemalige Alaunschieferbergwerk. Im Anschluss an die Führung unter Tage geht es noch in das Erlebnismuseum Grottoneum.

Nachtschwärmerei mit dem Ratsherrn

Ebenfalls am Sonnabend, aber erst um 21 Uhr startet wieder die Erlebnisführung „Saalfelder Nachtschwärmerei“. Dabei begleiten die Teilnehmer spätabends bei Fackelschein den Ratsherrn und sein Gefolge auf einem Streifzug durch die geschichtsträchtige Innenstadt von Saalfeld und schauen vom mittelalterlichen Darrtor über die Dächer der Stadt. Ein Besuch der Johanneskirche und ein Orgelspiel auf der historischen Sauer-Orgel runden den nächtlichen Ausflug ab.

Samstag, 22. Juli, 18 Uhr: „Auf den Spuren von Jeremias Glück“; 21 Uhr: „Saalfelder Nachtschwärmerei“; Anmeldung und weitere Informationen: Tourist-Information Saalfeld, Tel. 03671/522181