Unter anderem mit einem großformatigen Banner protestierten die Gräfenthaler in Saalfeld für ihre Grundschule.

Gräfenthal Bürgerinitiative und Bürgermeister: Kundgebung in Saalfeld hat gefruchtet

Erleichterung in Gräfenthal über Kreistagsvotum

Die Schließung der Grundschule ist vom Tisch. "Wir können jetzt bis zur nächsten Schulnetzplanung aufatmen", ist Marcel Kuhnen von der Bürgerinitiative "Pro Grundschule Gräfenthal" erleichtert. Er zeigt sich auch "sehr zufrieden" mit der Teilnahme an der Mahnwache vorm Meininger Hof am Dienstag: "Wir haben ein starkes Signal ausgesendet. Das dürfte die Kreistagsmitglieder beeindruckt haben".

Nun baue man darauf, dass das Schulamt den Beschluss entsprechend umsetzt. "Dabei war es bis zum Schluss spannend. Es hätte auch ganz anders kommen können", sagt Kuhnen. Das Stadtratsmitglied (FFW/BI) bedauert jedoch, dass nicht alle Klassen- und Schulelternsprecher dem Aufruf zur Mahnwache gefolgt seien. Rund 110 Teilnehmer wurden schließlich gezählt.

Christel Wiegand wirkte von 1968 bis 2006 selbst an der Grundschule als Lehrerin und ist froh, dass der Standort fortgeführt wird. "In Gräfenthal sind seit 1480 Schulen bezeugt", betont sie.

Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) ist stolz auf den zahlreichen Protest seiner Gräfenthaler vor Ort und in Form von Unterschriften. "Ich glaube, die komplette Grundschule mit Eltern war in Saalfeld", vermutet er. Inzwischen gebe es 20 Anmeldungen für dieses Schuljahr, und der behauptete Investitionsstau sei deutlich geringer. "Wir kommen auf unter 100.000 Euro, nicht eine Million!", so Wehr.