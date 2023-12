Ermittlungen zu Bedrohung Mitte Oktober in Rudolstadt dauern an

Rudolstadt. Staatsanwaltschaft: Verfahren gegen Polizisten wird geprüft. Ein solches wird regelmäßig in solchen Fällen eingeleitet.

Dieser Vorfall sorgte für große Aufmerksamkeit in Rudolstadt: Am 13. Oktober hatte ein Mann in der Rudolstädter Innenstadt Passanten belästigt und mit einem Messer bedroht. Schließlich gelang es mehreren Polizisten, ihn zu überwältigen. Passanten hatten den Polizeieinsatz und die Festnahme gefilmt und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Täter wurde in eine Klinik eingewiesen.

Wie die Staatsanwaltschaft Gera jetzt auf Nachfrage mitteilte, dauern die Ermittlungen zu dieser Tat an. Da die Akte zu weiteren polizeilichen Ermittlungen bei der Polizei benötigt wird, habe man derzeit darauf keinen Zugriff und könne auch noch keine inhaltlichen Angaben machen, hieß es.

„Das Verfahren gegen den Polizeibeamten – welches regelmäßig in solchen Fällen eingeleitet wird – liegt hier erst seit kurzem vor und bedarf nunmehr der staatsanwaltschaftlichen Prüfung. Ein Abschluss ist hier ebenfalls noch nicht erfolgt“, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel mit.