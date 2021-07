Ermittlungserfolg: Serie von neun Straftaten in Saalfeld aufgeklärt

Saalfeld. Unter den Tatverdächtigen ist auch ein 16-Jähriger.

Der Saalfelder Polizei gelang es laut einer Mittelung, zahlreiche Straftaten der vergangenen Wochen aufzuklären. Sie ermittelten einen 33-Jährigen sowie einen 16-Jährigen aus Saalfeld als Tatverdächtige, die für den Einbruch in eine Werkstatt in der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße sowie für Fahrrad-Diebstähle im Aueweg, in der Hannostraße, in der Straße "Am Brendelsgarten" und in der Beethovenstraße verantwortlich sind. Außerdem begingen die beiden einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt.

Der Diebstahl der Holzeule in der Walter-Schönheit-Straße geht ebenfalls auf deren Kappe, genauso wie Einbrüche in Gartenhütten in der Wittmansgereuther Straße und in der Remschützer Straße.

Die beiden werden sich nun vor Gericht verantworten müssen. Der Einbruch in die Saalfelder Friedhofsverwaltung konnte ebenfalls aufgeklärt werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Frontal in Saalfeld in Gegenverkehr und schwer verletzt

Unbekannte sollen Kinder im Raum Saalfeld angesprochen haben: Polizei reagiert auf Meldungen