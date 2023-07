Erneuerbare Energien spielen keine Rolle in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Energiebedarf der Industrie im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird zu 40 Prozent aus Strom gedeckt

Warum brauchen wir LNG-Terminals? Weil sonst alles den Bach runter gehen könnte: Denn es geht nicht nur ums Heizen. Runde 7035 Millionen Megajoule (das sind rund 1.954 Millionen Kilowattstunden) im Jahr waren zuletzt allein für die Energieversorgung der hiesigen Industrie nötig und kamen über verschiedene Energieträger zusammen. Gas ist bis jetzt unverzichtbar. Es hängen vor allem Arbeitsplätze dran.

Von denen im ‘Verarbeitenden Gewerbe’ wissen wir’s sogar genau: 40,0 Prozent des Energiebedarfs der Industriebetriebe im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden derzeit per Strom gedeckt. Bei Gas waren es zuletzt 22,7 Prozent. Bundesweit lagen diese Werte bei 20,6 Prozent Strom / 30,5 Prozent Gas. 54 Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Industrie die Energiebilanzen zum 31.12.2021 abgeschlossen und war guter Dinge: Leichtes Plus beim Erdgas, leichtes Plus beim Strom. Datenbasis für diese Aussage sind die Zahlen über die Energieverwendung der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, die von den Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt jedes Jahr zu melden ist.

Die derzeit aktuellen Zahlen, die in der Regionaldatenbank Genesis des Statistischen Bundesamtes und der Landesämter verfügbar sind, beziffern den Energieverbrauch bis Ende 2021. Wenn es um den reinen Verbrauch geht, spielt Kohle im Kreis Saalfeld-Rudolstadt keine Rolle. Erdgas trägt 1.595,66 Millionen MJ bei. Heizöl steuert 27,33 Millionen MJ bei. Fernwärme ist als Energieträger bei uns nicht relevant. Mit runden 2.817 Millionen Megajoule (also rund 782 Millionen Kilowattstunden) ist Strom im Energiebudget vertreten. Im Bund kommt sogar der Energieträger ‘erneuerbare Energien’ zunehmend vor. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat diese Energieklasse noch keinen Niederschlag in der Verbrauchsstatistik gefunden.