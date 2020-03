Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneut AfD-Büro in Saalfeld beschädigt

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde durch bislang Unbekannte erneut das AFD-Bürgerbüro in Saalfeld angegriffen. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätte kurz nach Mitternacht ein Passant mitgeteilt, dass zwei gusseiserne Kanaldecke aus der Schaftöffnung in der Brudergasse genommen wurden.

Die eingesetzten Beamten stellten dann fest, dass die jeweils 15 Kilogramm schweren Gullideckel gegen die Eingangstür des AFD-Bürgerbüros geworfen wurden, wodurch die Scheibe beschädigt wurde.

Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der politisch motivierten Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, welche Personen oder Verdächtiges in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Brudergasse in Saalfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die KPI Saalfeld unter 03672-4171464 zu wenden.