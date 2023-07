Erneut gibt es Vollsperrungen in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Breitscheidstraße und die Weinbergstraße sind betroffen.

Die Bauarbeiten in der Rudolstädter Breitscheidstraße und der Weinbergstraße gehen in der kommenden Woche weiter.

In der Breitscheidstraße wird ab Dienstag, 18. Juli, die Vollsperrung wieder aktiviert und die Arbeiten werden fortgesetzt. Dazu wird in der Zeigerheimer Straße und in der Breitscheidstraße mit Fräsarbeiten begonnen und anschließend abschnittsweise mit Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegungen fortgefahren. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Ab dem 20. Juli werden die Arbeiten in der Weinbergstraße fortgesetzt. Deshalb wird die Straße zwischen Großer Allee und August-Bebel-Straße voll gesperrt. Die Altstadt und der Markt sind wie gewohnt über die Große Allee zu erreichen.

Die Stadt Rudolstadt bittet um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.