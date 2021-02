Unterwellenborn. Erneut sind Unbekannte in den ehemaligen Kulturpalast in Unterwellenborn eingebrochen und haben Diebesgut im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet.

Erneut in ehemaligen Kulturpalast eingebrochen - Schaden geht in die Zehntausende

In der Zeit von Donnerstagabend, 28.01.2021, 20.50 Uhr, bis zum Freitagmorgen, 29.01.2021, 5.10 Uhr, sind Unbekannte zum wiederholten Mal in den ehemaligen Kulturpalast in Unterwellenborn/Röblitz eingebrochen.

Die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten laut Polizei unter anderem Elektrogeräte, Bühnenbeleuchtungssysteme und Reflektoren im Gesamtwert von rund 60.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter Telefon: 03672 417 1464 oder per E-Mail unter kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de zu melden.

