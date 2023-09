Vattenfall-Mitarbeiter stehen in der sogenannten Servicenische in der Staumauer Hohenwarte vor dem reparierten Einlaufschütz für eine Pumpspeicher-Maschine. Für zwei dieser "Deckel" für Wasserdurchleitungen zum Kraftwerk war die Revision von Januar bis März erfolgt, nun kommt der dritte Schütz für Maschine C dran.