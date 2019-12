Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ernte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unterdurchschnittlich

Zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel: Mit einer unterdurchschnittlichen Ernte mussten sich die Bauern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in diesem Jahr zufrieden geben. So zumindest sagen es die Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik, die jetzt veröffentlicht wurden.

Demnach wurden im Jahr 2019 rund 53.000 Tonnen Getreide von den Feldern geholt, etwas mehr als im Hitzesommer 2018, aber deutlich weniger als in den vier Jahren davor. Knapp die Hälfte des Ertrages ist Winterweizen, gefolgt von Wintergerste, Triticale, Sommergerste und Roggen. An Mais wurden in diesem Jahr im Landkreis 58.000 Tonnen geerntet, ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. In guten Jahren liegt der Maisertrag der Agrarbetriebe aber jenseits von 80.000 Tonnen.

Ebenfalls unter den Mittelwerten war im trockenen Jahr 2019 der Ertrag bei Feldgras, Wiesenschnitt und Winterraps zur Körnergewinnung. Gemüse wird im Landkreis kaum noch angebaut. Laut Statistik wurden lediglich 700 Tonnen Kartoffeln und 400 Tonnen Erbsen geerntet. Für Bohnen und Zuckerrüben wird gar kein Ertrag ausgewiesen.

Im Thüringenvergleich liegt Saalfeld-Rudolstadt bei Getreide auf dem vorletzten Platz. Noch weniger wurde nur im Kreis Sonneberg geerntet.