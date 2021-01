Erste Baby des Jahres in Thüringen-Kliniken geboren

Moritz ist das erste Kind, das im Jahr 2021 in den Thüringen-Kliniken geboren wurde

Saalfeld Das erste Baby des Jahres 2021 hat in der Saalfelder Klinik das Licht der Welt erblickt.

Baby Moritz ist das erste Kind, das im Jahr 2021 in den Thüringen-Kliniken geboren wurde: Am 2. Januar 2021 um 16.07 Uhr mit einem Gewicht von 4.115 Gramm und einer Größe von 58 Zentimetern. Für Mama Isabell Sophie und Papa Dominik ist es das dritte Kind. Die junge Familie lebt in Oberweißbach.

31 Babys mehr geboren

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 916 Kinder geboren, das waren 31 mehr als im Jahr 2019. In 2020 gab es zehn Mehrlingsschwangerschaften (2019 waren es neun). Insgesamt kamen 2020 452 Jungen und 464 Mädchen zur Welt. Da haben die Mädchen die Jungs wieder überholt, 2019 waren es 452 Jungen und „nur" 434 Mädchen.