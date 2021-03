Erster Friseurbesuch seit sechs Monaten

Rudolstadt. Es müsste Ende Oktober oder Anfang November gewesen sein, als mein Name das letzte Mal im Terminkalender mein Friseurin Jenny stand. Den nächsten Termin wollten wir telefonisch ausmachen und er sollte noch vor Weihnachten sein. Ich muss nicht dazu sagen, warum das nicht zustande kam. Eine Woche bevor die Friseursalons wieder öffnen durften, habe ich angerufen und einen neuen Termin gemacht. Die Bücher waren, wie zu erwarten war, voll.

Mein Termin: 19. März, 9 Uhr. Ich komme in der Galeria Rudolstadt an und betrete „Dietz Coiffeur“, was sich fast schon verboten anfühlt. Jenny wartet schon auf mich. Wir hatten uns vor einiger Zeit ein Ziel gesetzt: Meine Haare sollten heller werden und so haben wir uns in mehreren Sitzungen Stück für Stück dem Ergebnis genähert. Das letzte Mal verließ ich mit recht blonden Haaren und einem Pixie-Cut das Geschäft. Ans Schneiden habe ich mich während des Lockdowns nicht gewagt, aber als die Farbe etwas dunkler wieder herauswuchs, kaufte ich mir selbst eine Tönung, die das Blond ein wenig (!) abdunkeln sollte. „Die sind ja ganz schön dunkel“, meint Jenny. „Das ist kühles Hellbraun, falls dich mal jemand fragt.“ Sie kann es genauso wenig glauben wie ich. Aber es stand auf der Packung, in der wohl eher Dunkelbraun versteckt war. Ein Grund mehr zum Profi zu gehen. „Dann fangen wir mal wieder an“, sagt sie geduldig, holt Folien und das Gemisch, dass die Farbe ziehen soll.

Die Kundin, die mit Abstand hinter mir sitzt, ist fertig. Die Haare werden aufgekehrt, der Platz großzügig desinfiziert. Einige Minuten später kommt der nächste bestellte Kunde. Die Folien werden wieder abgenommen, eine Tönung folgt und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Farbe in die Bänder meiner Maske einzieht. Sicherheitshalber bleiben wir beim Bob – im Fall der Fälle kann er rauswachsen, ohne dass es großartig auffällt. Der Vorteil ist, dass um die Ohren herum wenig passiert.

Wie ist das bei Männern? „Sie halten die Maske meistens fest vor den Mund oder wir machen die Bänder mit einer Klammer im Genick fest, aber das ist ziemlich eng“, erzählt mir Jenny von den Möglichkeiten. Gegen 11.40 Uhr bin ich fertig und sehe wieder aus wie ein Mensch und weniger wie ein brünetter Yeti. Ich bin dankbar, dass der Profi wieder ran darf und die Zeit der Selbstversuche vorbei ist.