Zeutsch. Die komplette Ortsumfahrung soll Mitte des Jahres 2022 in Betrieb gehen.

Erster Knoten der B 88-Umfahrung Zeutsch ist in Betrieb

Blick auf einen Teil der neuen Ortsumfahrung Zeutsch im Zuge der B 88-Neugestaltung. Von Uhlstädt kommend, geht es künftig den Berg hinab in Richtung Bahnlinie, die am oberen Bildrand zu sehen ist.

Die neue Ortsanbindung von Zeutsch ist bereits in Betrieb. Hier geht es nach links in die Ortslage. Nach rechts rollt der Verkehr in Richtung Uhlstädt über einen etwa 400 Meter langen dreispurigen Abschnitt, auf dem gefahrlos überholt werden kann.

