Erster Selbsthilfe- und Gesundheitstag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Die Themen reichen am 12. August in Saalfeld vom Umgang mit Alkohol über Depression, Erziehung bis zur Meditation

„Unser Gesundheitsamt veranstaltet am Samstag, 12. August, den ersten Selbsthilfe- und Gesundheitstag. Ich bin gespannt, wie das neue Angebot bei den Menschen im Landkreis ankommt“, sagt Landrat Marko Wolfram (SPD). Den Aktionstag wird der Leiter des Gesundheitsamtes, Christian Stiehler, um 11 Uhr in der Orangerie in Saalfeld eröffnen. „Ich danke Christian Stiehler und seinem engagierten Team ebenso wie allen Mitwirkenden, die an diesem Tag zeigen, dass wir mit dem breiten Bündnis für Prävention und Gesundheitsförderung viel erreichen können. Mit dem Schlossparkensemble haben wir auch einen sommerlichen Veranstaltungsort.“ Organisiert wird das Ganze durch die Ansprechpartnerin der Selbsthilfekontaktstelle Conny Beyer und Gesundheitsmanagerin Anna Dawedeit. „Ziel ist, das Thema Selbsthilfe im gesundheitlichen Kontext voranzubringen“, erklärt Anna Dawedeit. „Wir wollen den Selbsthilfegruppen die Möglichkeit geben, in der Öffentlichkeit präsenter zu werden“, ergänzt Conny Beyer. „Selbsthilfe ist ein Kernbereich der Prävention.“

An drei Veranstaltungsorten im Schlossensemble werden drei Schwerpunkte präsentiert – in der Schlosskapelle, in der Orangerie und im Schlosspark.

Die Saalfelder Schlosskapelle ist der Veranstaltungsort für spannende Vorträge zu den Themen Ernährung, Trauma, Mobbing und Diskriminierung, Adultismus sowie Stress und Stressbewältigung. Am andern Ende des Schlossparks, in der Orangerie, laden die Informationsstände ein, mit den Gesundheitsprofis und Betroffenen ins Gespräch zu kommen und sich gut beraten zu lassen.

Die Mitglieder des Netzwerkes „Prävention und Gesundheitsförderung“ geben zusammen mit den Selbsthilfegruppen des Landkreises einen Einblick in ihre weitgehenden Angebote. Die Themen und Hilfestellungen reichen vom Umgang mit Alkohol, Bewegung und Ernährung, Depression, Erziehung, Meditation, Pflege, Schwangerschaft bis hin zu Perspektiven psychischer Gesundheit. Daneben können die Besucher eine funktionale Bewegungsanalyse durchführen, eine Fahrt mit der Rikscha unternehmen oder einen Feuerwehrwagen inspizieren.

Im Schlosspark sind schließlich die Bewegungsangebote zu finden. Kindersport, Yoga für Erwachsene oder Seniorensport gehören zu den Angeboten, die für alle Altersgruppen von jung bis alt attraktiv sind. Für Verpflegung ist an diesem Tag ebenfalls gesorgt.

Samstag, 12. August, 11-17 Uhr, Saalfeld, Schlosspark