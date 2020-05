20 Tage jung ist Quinn und der erste weibliche gefiederte Nachwuchs in diesem Jahr auf Burg Greifenstein. Der Harris’s-Hawk, auch Wüstenbussard genannt, erobert schon jetzt die Herzen der Besucher. Mit etwa acht Wochen ist sie ausgewachsen und ausgefiedert und kann ihre ersten Flugversuche starten. Derzeit wohnt die junge Vogeldame bei Falknerin Sandra Jung und Hund Balu.

Erster Vogelnachwuchs des Jahres in der Falknerei bei Bad Blankenburg

20 Tage jung ist Quinn und der erste weibliche gefiederte Nachwuchs in diesem Jahr auf Burg Greifenstein. Der Harris’s-Hawk, auch Wüstenbussard genannt, erobert schon jetzt die Herzen der Besucher. Mit etwa acht Wochen ist sie ausgewachsen und ausgefiedert und kann ihre ersten Flugversuche starten. Derzeit wohnt die junge Vogeldame bei Falknerin Sandra Jung und Hund Balu in Bad Blankenburg. Wüstenbussarde sind die einzige Greifvogelart, die in Gruppen jagt. Sie stehen aufgrund des Washingtoner Artenschutzabkommens unter Schutz.