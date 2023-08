Erstklassige Bedingungen für Erstklässler in Uhlstädt

Uhlstädt Seit zehn Tagen lernen die ABC-Schützen der Grundschule in einem Erweiterungsanbau, der jetzt offiziell übergeben wurde

Über erstklassige Lernbedingungen können sich seit diesem Schuljahr die 47 Erstklässler der Grundschule in Uhlstädt freuen. In einem Erweiterungsanbau haben zwei neue Klassenräume mit je 60 Quadratmetern Fläche Platz gefunden, dazu gibt es jeweils 40 Quadratmeter große Horträume, neue Büros für die Schulleitung und neue Sanitäranlagen. Prunkstück ist eine überdachte Terrasse zur Bachseite, die von allen Räumen aus zugänglich ist.

Beim Anblick der Holzterrasse entfuhr selbst Thüringens Infrastruktur-Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) ein Seufzer des Staunens, die am Donnerstag zur offiziellen Übergabe des Anbaus extra nach Uhlstädt gekommen war. Bevor sie aber den Neubau besichtigen konnte, gab es zunächst ein Programm in der Turnhalle in dem die Mädchen und Jungen der Staatlichen Grundschule ihre künstlerischen Talente präsentierten. Oskar Eberhardt und Timm Hercher spielten Cello, Adam Engelmann ließ mit der Trompete "Bella Ciao" erklingen und zu "Run" von "One Republic" tanzten alle der gegenwärtig 210 Schüler.

Bauleute haben aus Zahlen Leben gemacht

Dazwischen bedankte sich jeder bei allen. Schulleiterin Ulrike Weidner dankte allen, die die Möglichkeit für kindgerechtes Lernen geschaffen haben und dass "jetzt endlich jede Klasse ihren eigenen Klassenraum hat". Die Ministerin dankte den Parlamenten, die das Geld bewilligt hätten und den Bauleuten, die aus Zahlen Leben gemacht hätten. Landrat Marko Wolfram (SPD) schließlich dankte allen am Bau Beteiligten "für ihre Geduld und das Durchhaltevermögen".

Der Verwaltungschef des Schulträgers Landkreis erinnerte an den langen Vorlauf des Projektes von der Vorstellung der ersten Planungen vor fünf Jahren bis heute. Vor allem die Gründung des Gebäudes, das an die Turnhalle anschließt, habe Planer und Bauleute vor große Herausforderungen gestellt. Im Mai vergangenen Jahres hatte Wolfram mit Schulleiterin Weidner und Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) eine Zeitkapsel im Fundament versenkt, im November folgte das Richtfest.

Baulärm, Dreck und Verzögerungen ertragen

"Für mich ist hier ein echtes Schmuckstück entstanden", lobte der Probstzellaer das fertige Gebäude. Das Schulteam um Leiterin Ulrike Weidner habe den Glauben an das gute Ende nie aufgegeben und geduldig Baulärm, Dreck und Verzögerungen ertragen. Ein Dank ging zudem an die Hochbauverwaltung im Landratsamt, die das Projekt von Beginn an begleitet und vorangetrieben hat.

Für den Erweiterungsanbau wurden vorbehaltlich der Schlussrechnungen gut 2,4 Millionen Euro aufgewendet, was in etwa den Planungen entspricht. Der Freistaat fördert das Vorhaben mit 1,5 Millionen Euro.

Die offene Ganztagsschule Uhlstädt war 2004/05 nach dem Abriss der alten Schule an gleicher Stelle für damals 120 bis 140 Schüler konzipiert und gebaut worden. Die Schülerzahl ist seitdem konstant gewachsen, so dass die Bildungseinrichtung in den letzten Jahren aus allen Nähten platzte.