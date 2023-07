Erzählsalon fragt: Sind die Schwarzburger Sommerfrische-Hotels noch zu retten?

Schwarzburg Schlossverein, das Team von Rohnstock Biografien und die lokale Partnerschaft für Demokratie hatten zu einem Erinnerungsspaziergang entlang namhafter Beherbergungsstätten eingeladen

Es ist ein strahlender Sommermorgen, an dem sich dreißig Menschen aus dem Schwarzatal, Rudolstadt und Saalfeld am Hotel „Weißer Hirsch“ in Schwarzburg treffen, um an einer Führung von Ortsführerin Sigrid Mattes teilzunehmen. Eine Stadtplanungsstudentin ist mit ihrer Familie sogar aus Jena angereist. Am zentralen Platz im oberen Ort Schwarzburgs, wo die Straßen aus Königsee, Sitzendorf und Bad Blankenburg zusammentreffen, war der „Weiße Hirsch“ einst das erste Gebäude. Es beherbergte Prominenz, Adel und betuchte Bürger. Hier (oder womöglich auch im damals dazugehörigen Haus Schwarzaburg wenige Schritte weiter) unterschrieb Friedrich Ebert am 11. August 1919 die Weimarer Reichsverfassung.

Zweite Blüte als Reichsbahnerholungsheim

Zu DDR-Zeiten erlebte das Hotel eine zweite Blütezeit als Reichsbahn-Erholungsheim „Ernst Thälmann“, doch nach der Wende kamen plötzlich keine Gäste mehr. Sie wollten anderswoihren Urlaub verbringen. Heute steht das denkmalgeschützte Prachtexemplar leer und verlassen wie das Wahrzeichen einer untergegangenen Epoche.

Auf dem Weg ins Unterdorf thront das Hotel Schwarzaburg, das bis zur Enteignung 1950 wie der „Weiße Hirsch“ der Familie Hübner gehörte. Anschließend hatte es die HO übernommen, die es als Hotel und Gaststätte führte. Nach der Wende wurde es mehrfach verkauft. Heute scheint es nicht wirklich stark von Gästen frequentiert zu werden. Es wirkt verlassen. Laut Bürgermeisterin Heike Printz wollten die Eigentümer „wirklich etwas aus dem Hotel machen“. Aus Krankheitsgründen werde daraus aber nichts mehr und sie wollen verkaufen.

Schwarzaburg-Eigner wollen Zukunft ermöglichen

Das Schicksal des „Weißen Hirsch“ und der Schwarzaburg ist keine Seltenheit für den Ort. 12 Hotels und Ferienheime existierten zu DDR-Zeiten – nur wenige von ihnen fanden eine Nachnutzung. Gerade deswegen wollen die dreißig Gäste gemeinsam mit der Ortsführerin Sigrid Mattes auf den Spuren dessen wandeln, was Schwarzburg einst ausmachte und wieder mit Leben gefüllt werden soll.

Schildbachs erzählen ihre Hotel-Geschichte

Hundert Meter weiter landet die Gruppe beim Schlossberg-Hotel, wo das betagte Ehepaar Schildbach vor die Tür tritt, um die lange Geschichte ihres Hauses selbst zu erzählen: Im Zweiten Weltkrieg für die Kinderlandverschickung und als Lazarett umfunktioniert, war das Hotel auch zu DDR-Zeiten immer in privaten Händen seiner Familien geblieben, wurde jedoch vom Feriendienst der Gewerkschaft (FDGB) voll gebucht. Täglich wurden 200 Gäste versorgt, die im Ort in Ferienzimmern logierten.

Dieter Schildbach ist schon lange auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger für sein Hotel, dessen musealen Charme die Spaziergänger sogar besichtigen dürfen. Seine Frau und er würden sofort verkaufen, „wenn sich denn jemand finden würde“, sagt Herr Schildbach und schaut die Jenaer Stadtplanungs-Studentin eindringlich an.

Den Wendeschock bis heute nicht verkraftet

Der Fremdenverkehr der DDR und die Betriebsferienheime waren straff durchorganisiert, ummöglichst vielen Werktätigen einen angenehmen Urlaub im Schwarzatal zu ermöglichen. Und so waren die Unterkünfte nicht nur Orte der Erholung, sondern auch Arbeitsort für Kellner, Köche, Buchhalter und Wirtschaftsleiter, die in Schwarzburg und Umgebung lebten, sich hier aus- und weiterbildeten und ihr Auskommen fanden. Die meisten verloren mit dem Niedergang des Tourismus auch ihre Arbeit. Ein Schock, den viele bis heute nicht verkraftet haben.

Haus Bräutigam als rühmliche Ausnahme

Nur wenige Hausnummern entfernt liegt am Schlossberg 10 neben einem Haus ein großer Sperrmüllhaufen. Die junge Frau vor der Haustür schaut freundlich nach der Gruppe. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Haus Bräutigam“, der sich als Zusammenschluss zahlreicher Ehrenamtlicher um das Haus kümmert.

Für 99 Jahre hat er von der Stiftung Trias das Erbpachtrecht erworben und saniert es Schritt für Schritt mit viel Eigeninitiative. „Dach und Fassade sind bereits fertiggestellt, aktuell kümmern wir uns um die Fenstersanierung“, berichtet die junge Frau den Spaziergängern.

Quartiersmanager lobt Zukunftswerkstatt

Dass das Haus überhaupt noch steht, ist Burkard Kolbmüller und seinem Verein „Zukunftswerkstatt Schwarzatal“ zu verdanken. „Der Bagger war schon bestellt“, erzählt Robin Kallenbach, der an vielen Ecken schon selbst Hand angelegt hat und momentan neben seinem Studium als Quartiersmanager in Schwarzburg arbeitet.

Inzwischen ist das Haus ein Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen und Anlaufstelle für viele Studenten aus Nah und Fern. In Sommerwerkstätten, sogenannten Bauschulen oder sogar der Widmung von Abschlussarbeiten helfen sie dabei mit, dem Haus wieder eine Zukunft zu geben. Obwohl sich im aufwendigen Sanierungsprozess mehrmals die genauen Überlegungen zur künftigen Nutzung des Hauses änderten, könnte dieses Modell ein Vorbild für viele weitere Immobilien im Schwarzatal sein.

Die Narbe des abgerissenen Schwarzburger Hofs

Wenige Meter weiter davon entfernt lässt Ortsführerin Siegrid Mattes die Gruppe im Schatten eines großen Baumes vor dem hübsch sanierten Kultursaal anhalten. Sie weist auf eine Freifläche: „Hier hat bis vorletztes Jahr der Schwarzburger Hof gestanden. Er wurde abgerissen. Der Eigentümer ließ das Gebäude jahrelang leerstehen, bis es nicht mehr zu retten war. Der Abriss wurde fast gänzlich vom Staat finanziert.“

Meuselbacher Waldfrieden macht es vor

Sicher kann man fatalistisch beigeben: Jede Epoche ist irgendwann zu Ende. Wenn da nicht wenige Kilometer weiter in Meuselbach-Schwarzmühle das Haus Waldfrieden vormachen würde, wie es gehen kann. Gut besucht, verwöhnt es seine Gäste mit Thüringer Spezialitäten und dem einmaligen Flair des Schwarzatal.

Und inzwischen wächst das ökologische Bewusstsein für den Urlaub im eigenen Land. Kühlende Sommerfrische statt schwitziger Flieger – Schwarzburg hätte dafür die idealen Voraussetzungen.

Die nächsten Schwarzburger Erzählsalons:

• „Jugendliche erzählen: Was wir uns für Schwarzburgs Zukunft wünschen“ –

1. August, 16 Uhr, im Klubraum der Jugend (ehem. Jugendherberge)

• „Das Ende der Sommerfrische – oder ein Neuanfang?“

19. August, 19 Uhr, im Schwarzburger Kultursaal

• »Erinnerungen an die renommierte Forstschule und ihr Ende« mit Helmut Witticke

–17. September, 15 Uhr, an der Hirschtränke am Naturlehrpfad und 17:30 Uhr im Café „Zur Perle“ im Schwarzburger Ortskern