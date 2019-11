Mellenbach-Glasbach. Katrin Rohnstock lud zum Plaudern in das Mellenbacher Gemeindezentrum an der Mühlwiese ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erzählsalon im Schwarzatal: Zimmermänner fast unter sich

Einsam leuchtete an einem kürzlichen Novemberabend das Lichtband der Fensterfront des Mellenbacher Gemeindezentrums in die Nacht – der Termin an einem Werktag lockte nur eine übersichtliche Anzahl von Gästen in den zweiten Erzählsalon von Katrin Rohnstock im Schwarzatal in diesem Jahr. Der am Vorabend des tags der Sommerfrische im August hatte mit dem Thema „Wie wir damals Urlaub machten“ noch den Schwarzburger Kultursaal gefüllt. auch die Irritation um die Anfangszeit tat ihr Übrigens. Doch für jene, die sich davon nicht abhalten ließen, wurde der Abend unabhängig von diesen Widrigkeiten, ein durchaus erkenntnisreicher. Zwar hatten insgesamt mindestens vier Handwerker ihr Kommen zugesagt und auch Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner musste sich nach einer Stunde in den kommunalen Finanzausschuss verabschieden – für die beiden Wort haltenden Zimmerleute Stefan Winzer aus Mellenbach und Andreas Löffler aus Schwarzburg bleib dafür umso mehr Zeit, um sie nach allen Regeln der Kunst zu befragen.

Erste Hürde: Bei beiden Interviews, in denen sich Katrin Rohnstock in ihren Fragen vor allem auf die Ermunterung zum chronologischen Erzählen beschränkte, lief ein Mikrofon mit. Schließlich sollen die Erzählabende nur der Ausgangspunkt für das Erstellen bleibender Erinnerungen sein. Dieser Handwerker-Erzählsalon war der vorerst letzte von dreien im Thüringer Wald – und einer von dreißig in Thüringen und Sachsen insgesamt. Die in den Runden gemeinschaftlich geteilten Erfahrungen werden nun hinterher von speziell geschulten Autoren aufgeschrieben. In Broschüren sowie in zwei Büchern, eines mit thüringischen und eines mit sächsischen Erzählungen, werden die Geschichten schlussendlich kostenlos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – in limitierter Auflage gedruckt sowie als elektronische Fassungen zum beliebigen Herunterladen. Handwerksbetriebe können sich so potenziellen Nachfolgern als zukunftsfähige Unternehmen vorstellen. Gefördert wird das Erzählprojekt vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte.

Schweiz mit viel Lohn und wenig Integration

Solche Aussicht machte die beiden Handwerker durchaus gesprächig, obwohl sich sonst bestimmt eher Männer der Arbeitens denn des Redens sind. Der 38-jährige Stefan Winzer etwa hatte zwar schon von Kindesbeinen an buchstäbliche Gelegenheit, seine Hände zu benutzen, um etwas zu schaffen, wollte aber eigentlich zuerst Maurer werden. Er berichtete davon, wie es dann doch der Werkstoff Holz wurde, wie in Schwarza sein Lehrmeister bald sein Talent erkannt und ihn gezielt förderte, er sich aber auch selbst nicht abduckte, sondern anpackte. Wie die Arbeitslosigkeit zur Jahrtausendwende ihn mehrfach durchschüttelte und er schließlich für ein Jahrfünft in der Wohlstand verheißenden Schweiz landete, die ihm zwar Geld und die Meisterausbildung verschaffte, aber keinerlei Integration in die Männerbünde des abgelegenen Gebirgstals im Graubünden. Gleich nach dem Abschluss als Meister kehrte er heim, machte sich selbstständig. Seitdem lebt und arbeitet er wieder im Schwarzatal und wirkt vor allem deswegen grundzufrieden, weil er sich auf sich selbst verlassen kann.

Wie man sein Wissen an die Jugend weiter gibt, war offensichtlich für den Mittfünfziger Andreas Löffler das Lebensthema. Längst nicht so geradlinig wie sein Zimmererkollege Stefan Winzer, dafür von Leben versorgt mit jeder Menge Erfahrung für die hellen und die dunklen Stunde eine Mannes, berichtete er von der Option im Jahr 1977, Koch oder Zimmermann zu werden. Weil erstere ihn nur in die Unterwellenborner Stahlkocherkantine geführt hätte, lernte er im Chemiefaserkombinat die Sache mit dem Holz und blieb ihr hernach in überbordender Vielfalt von Anstellungen zwischendurch auch als Ausbilder treu. Bis auf die Zeit, als er in der legendären Sitzendorfer „Linde“ auch mal eine Weile Kellner war. Die aufbereiteten Interviews versprechen also jede Menge Spannung.