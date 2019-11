Es begann in den Kirchen

So, wie in jenen ereignisreichen Tagen im Herbst 1989 die Kirchen bedeutende Keimzellen der sich abzeichnenden Veränderungen waren, so gedachten am Samstag über 1.000 Menschen in den Stadtkirchen Saalfelds und Rudolstadts der Öffnung der Berliner Mauer vor genau 30 Jahren. Bei kostenfreiem Eintritt hatten eingeladen die Oratorienchöre beider Städte sowie die Thüringer Symphoniker unter Leitung von Chefdirigent Oliver Weder. In beiden Gotteshäusern stemmten die Mitwirkenden am Nachmittag und Abend dasselbe Programm, wofür namhafte Sänger aus Europa und Übersee unter der Leitung von Katja Bettenhausen, dem Saalfelder Kantor Andreas Marquardt und Weder verpflichtet wurden. Auf dem Plan standen Werke von Debussy, Bach, Mendelssohn-Bartholdy und Beethoven mit dessen „Ode an die Freude“ (Freude schöner Götterfunken) aus der neunten Sinfonie.

In der Rudolstädter Andreaskirche sprach der aus dem Osten stammende Zeit-Journalist Christoph Dieckmann über seine persönlichen Erinnerungen an die Wendezeit und wurde vom Publikum für seine ganz eigene und besondere Art, die Dinge beim Namen zu nennen, geschätzt.

„Geist der Wendezeit ins Heute holen“

Den Zeitzeugenpart übernahmen in Saalfeld Bürgermeister Steffen Kania (CDU), sein Amtsvorgänger Matthias Graul (parteilos) und Landrat Marko Wolfram (SPD). Graul, damals Wahlhelfer bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 und kirchlich aktiv, erinnerte sich an Ohnmacht und Wut angesichts der offensichtlichen Manipulationen, an den sich kulminierenden Widerstand gegen Staatsführung und Partei, aber auch an Friedensgebete und Bürgerbewegungen, an Freitagsdemos, Neues Forum, Runden Tisch, Demokratischen Aufbruch und den Weg in die Freiheit. „Wir hatten viele Hoffnungen, auch Angst, und, ja, wir waren zum Teil auch naiv. Dennoch haben wir nicht gezaudert, sondern das getan, was uns richtig erschien. In „atemberaubender Geschwindigkeit“ sei eine Diktatur verschwunden, „und das völlig friedlich.“ Die Grenzöffnung als Wegbereiter der deutschen Einheit sei das „bewegendste und emotional schönste Ereignis“ der jüngeren deutschen Geschichte, die Wiedervereinigung „folgerichtig und alternativlos“. „Manchmal wünsche ich mir ein bisschen von dem Geist dieser Tage auch heute. Ich bin dankbar, dabei gewesen zu sein.“

Auch Kania verwies auf Symbolkraft und Bedeutung der Kirchen im Wendeprozess, die dafür gesorgt hätten, dass „aus einem Flämmchen eine Flamme werden konnte“. Die „ausgeprägte Bürgerbeteiligung“ im Saalfeld der Jetztzeit gehe auch auf das Engagement Vieler 1989/1990 zurück. Zu Aufbruchstimmung und Euphorie hätten sich mit der Zeit aber auch Perspektivlosigkeit, wirtschaftliche Not und für den Einzelnen schwer wiegende biografische Brüche gesellt. „Auch heute sehen wir dunkle Wolken am Horizont aufziehen“, sagte Kania und verwies auf Handelskonflikte, Umweltprobleme und die „Verrohung der politischen Kultur.“

„Werk von damals fortführen“

Wie seine Vorredner plädierte Marko Wolfram für Zuversicht. „Wir sollten uns nicht am Negativen, schlecht Gelaufenen abarbeiten. Dadurch begeben wir uns in eine Opferperspektive, die uns nicht weiterbringt. Freilich sei manches falsch gelaufen, so Wolfram, und nannte als Beispiel die Treuhand. „Blicken wir doch darauf, was wir in 30 Jahren erreicht haben“. Mit „Mut und Pioniergeist“ hätten die Menschen im Osten einen „beispiellosen Neuanfang gemeistert“, der Gründergeneration dieser Zeit, die ihr wettbewerbsfähiges Know-how in den VEBs der DDR erworben habe, zollte der Landrat Respekt. Als Probstzellaer habe er das Ende der deutschen Teilung als „surreal“ in Erinnerung. „Plötzlich waren wir irgendwie nicht mehr das Ende der Welt“. Der Kreisverwaltungschef lud die Anwesenden ein, „das Werk der Gestalter von damals fortzuführen“.

Pfarrer Christian Weigel verwies auf die Opfer des DDR-Systems. „Heute abend kommen wir auch zusammen, ums jener zu erinnern, die die Wende nicht miterleben konnten“.

„Für uns war es etwas ganz Besonderes, alle musikalischen Mitwirkenden gemeinsam unter ein Dach zu bringen“, befand Chefdirigent Oliver Weder. So etwas passiere alle zehn Jahre einmal. Außerdem zeigte er sich sehr positiv überrascht vom zahlreich erschienenen Publikum, was zeige, dass das Thema die Bevölkerung ungebrochen interessiere und nicht gleichgültig lasse.