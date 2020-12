Es braucht eine Hirnpflicht

Angestellter im Einzelhandel zu sein ist nichts für Feiglinge: Harte Arbeitszeiten unter künstlichem Licht und Klimaanlagenluft, dazu meist Dauerbeschallung mit Musik wechselhafter Güte. Manche Discounter setzen sogar auf hauseigene „Einkaufssender“, die teils gar mit Nachrichtenblöcken Seriosität transportieren wollen, hauptsächlich aber durchdringende Werbung bieten. Und immer wieder diese Musik. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wobei das vielstrapazierte „Last Christmas“ dieses Jahr kaum über den Äther zu gehen scheint. Wahrscheinlich erscheint es den Programmchefs angesichts eines Weihnachten, wie wir es alle noch nie erlebt haben, irgendwie unpassend. Hand aufs Herz: Eine Stimmung wie in den Vorjahren gibt es nicht wirklich. Wie empfinden sie die Ausnahmesituation vorm Fest aller Feste? Corona und der Lockdown sind es jedenfalls auch, die den Angestellten im Einzelhandel besonders zusetzen. Dass sich Manche lieber in selbst gemachtem Stress, statt in Besinnlichkeit üben, ist nichts Neues. Auch nicht, dass sie es an jenen auslassen, die am allerwenigsten für Hygieneregeln oder persönliche Unzufriedenheit können. Hört man aber, dass Kunden Kassierern ins Gesicht husten und ohne Schamesröte hanebüchene Vergleiche anstellen, hört es auf. Ich bin mal so dreist: Wir brauchen eine Hirnpflicht, auch über Corona hinaus!

