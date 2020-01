Es läuft: Saalfelds Kneipen geht es gut

Ungeachtet eines geringeren Bierdurstes der Deutschen im zurückliegenden Jahr geht es den Saalfelder Kneipen und Restaurants offenbar gut. Das ergab am Donnerstagabend eine Reporter-Spritztour entlang der Saalfelder Zapfhähne. In der „Alten Post“ lässt Tresenchefin Christine gerade ein Saalfelder Pils ein. Sie habe das Fass soeben gewechselt, meint sie, es laufe „prima“. Auch Ante Culina, der Wirt der Post, macht ein zufriedenes Gesicht. Konjunktur-Rückgang? Geringerer Bierdurst? „Wir merken nichts“, sagt er.

Die Zeche der Zechprellerin ist mittlerweile bezahlt

Laut jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes ist 2019 der Bierabsatz bis Ende November um 2,5 Prozent auf 85,2 Millionen Hektoliter gesunken. Im Jahr zuvor war noch ein Anstieg des Bierkonsums zu verzeichnen - dank eines langen Sommers und der Fußball-Weltmeisterschaft. Dennoch blickten die deutschen Brauereien zuversichtlich in die Zukunft.

So auch Ante Culina von der „Alten Post“. Wenn er auch ein bewegtes Jahr hinter sich hat: Im September machte sein Restaurant Schlagzeilen, weil „Deutschlands berühmteste Zechprellerin“ bei ihm speiste, diese Redaktion berichtete darüber. Culina lacht nun darüber, der Betreuer der Zechprellerin habe die Zeche mittlerweile bezahlt.

„Die Arbeit will keiner machen“

Auch in der vielleicht namhaftesten Lokalität Saalfelds, dem „Pappenheimer“, herrscht Zuversicht. Womöglich liegt es an den niedrigen Zinsen, vermutet Thomas Schmidt, Pappenheimer-Wirt seit immerhin 1981. Auf jeden Fall besuchten die Leute wieder mehr die Gastronomie. „Wir kommen ganz gut klar“, meint der 61-Jährige. Dabei hatten sie harte Jahre zu bestehen. Insbesondere die beiden Währungs-umstellungen - von der DDR-Mark zur D-Mark und von der D-Mark zum Euro - waren „harte Schläge“. Größtes Problem sei derzeit, gute Fachkräfte zu finden. „Die Arbeit will keiner machen“, sagt Schmidt, schon gar nicht am Wochenende. „Unter diesem Problem leiden alle Kollegen.“ Die nächsten sechs bis sieben Jahre will er selbst noch hinterm Tresen stehen, dann gehen er und seine Frau in den Ruhestand. Ein Nachfolger freilich sei noch nicht in Sicht. Wer mittelfristig Interesse an der „Pappe“ habe, könne sich durchaus mal bei ihm melden, meint Thomas Schmidt.

Die „Johannesklause“ - „Szene, Kult, Freunde, Home!“

In der „Johannesklause“, legendär wie der „Pappenheimer“, ist Chris der Mann hinterm Tresen. Aus den Boxen läuft eine gefällige Rockmusik. Am Samstagabend, wenn der Saalfelder Metalverein hier sein zehnjähriges Bestehen feiert, wird der Sound wohl noch etwas härter sein. „Das Bier fließt“, sagt der junge Mann lachend. Vor einem Jahr hat in der Klause der Betreiber gewechselt; seither gibt es dort zwar kein Essen mehr, was die Kundschaft aber nicht zu stören scheint.

„Ich liebe die Johannesklause“, sagt einer der Gäste. Christoph, Karl und Günther trinken ihr Bier direkt am Tresen. Für sie ist die Klause ein Stück zu Hause - so, wie es auf dem Bierdeckel steht: „Szene, Kult, Freunde, Home!“ Fußball-Gucken gehört da natürlich dazu und deshalb ist die „Johannesklause“ neuerdings auch „Sky-Sports-Bar“, wie Chris betont. Zu sehen ist die Bundesliga und die Champions League oder einfach nur „alles was das Fußballer-Herz begehrt“. Wer kein Bier mag, empfiehlt Chris, der trinkt in der „Klause“ eben ein „Moscow Mule“ - Wodka „mit Spicy Ginger“.

In der Stammkneipe „Zum Alchimisten“ wird Dart gespielt

Im „Alchimisten“ in Gorndorf werden an diesem Abend Dart-Pfeile geworfen. Wie eigentlich jeden Abend seit 1995, als Bernd Klemm seine Stadtteil-Kneipe öffnete. Kürzlich endete die Dart-WM und einige seiner Gäste waren als Zuschauer dabei, sagt Klemm, der selbst gern Dart spielt. Auch ihm geht es gut, schließlich hat er seinen riesigen Kredit abbezahlt, den er für den „Alchimisten“ damals aufnehmen musste. Sieben Tage von früh bis weit nach Mitternacht hat er geschuftet. Jetzt öffnet er den „Alchimisten“ erst ab 16 Uhr, er kann von seinem Stammkunden leben. Aber spurlos ist die Zeit nicht an ihm vorüber gegangen, meint der 67-Jährige lachend: „Jetzt bin ich Workaholic und kann nicht mehr ruhig daheim sitzen.“