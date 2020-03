Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es wurde mal wieder höchste Zeit für Rudolstadt

Sie sind schon seit gestern in Rudolstadt. Wie haben Sie sich die Zeit vertrieben?

Ich habe im Hotel viel rumgelegen, geschlafen und Fernsehen geschaut. Alles das, was man zu Hause nicht machen kann, wenn man schulpflichtige Kinder hat. Da liegen tausend Sachen an, aber hier konnte ich mal entspannen.

Wo ist denn für Sie zu Hause?

Ich lebe mit meiner Frau und den Kindern auf Rügen. Als ich die richtige Frau gefunden hatte, haben wir uns damit einen Traum erfüllt. Die raue See liebte ich schon immer. In der Rudolstädter Gegend ist es auch sehr schön. Im letzten Jahr waren wir auf dem Rennsteig fünf Tage wandern.

Waren Sie schon einmal in Rudolstadt?

Ich war schon oft in meiner 50-jährigen Karriere in Rudolstadt. Der letzte Auftritt ist aber schon einige Jahre her. Es ist also höchste Zeit gewesen, mal wieder herzukommen.

Wobei können Sie die Zeit vergessen?

Auf einem großen Stein sitzend an der Steilküste meiner Heimatinsel Rügen. Aber auch bei einem guten Album von Elton John vergeht für mich die Zeit wie im Fluge.

Wann platzt Ihnen der Kragen?

Mich regt nichts auf. Dazu bin ich schon zu lange auf der Welt und im Geschäft. Mich nervt es jedoch, wenn Leute unzuverlässig sind und ich ihretwegen völlig unnötig warten muss. Das gehört sich einfach nicht.

Würden Sie etwas an Ihrem Leben ändern?

Ich habe alles gemacht, was ich in meinem Leben machen wollte und habe im hohen Alter meine große Liebe gefunden. Ich bin rundum zufrieden.

Hatten oder haben Sie ein Vorbild?

Ein konkretes Vorbild hatte ich nie, aber ich bewunderte viele Künstler, als ich selbst anfing Musik zu machen. Seien es die Beach Boys am Strand in Miami oder The Beatles mit ihren langen Haaren, die ich ja in der DDR nicht so tragen konnte. Meine Prämisse ist immer gewesen, dass ich das mache, was mir gefällt.

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen?

Für ein gutes Bier.



Das Gespräch führte René Stoof

Hartmut Schulze Gerlach wurde 1948 in Dresden geboren