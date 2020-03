Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Etikett für Jubiläumsbier des Brauhauses Saalfeld vorgestellt

Jährlich würdigt das Bürgerliche Brauhaus Saalfeld mit den wechselnden Etiketten seines Jubiläumsbiers historische und lokale Jubiläen. 2019 war es der hundertste Geburtstag der Weimarer Verfassung, nun wurde die Gestaltung für 2020 gelüftet. Sie zeigt die Johanneskirche aus der Vogelperspektive, um die sich mehrere Notenschlüssel ranken. Anlass ist das 70-jährige Jubiläum der Chöre an der evangelischen Stadtkirche: 1950 begründete Kantor Walter Schönheit (1927-1985) die Thüringer Sängerknaben, den Mädelchor und den Oratorienchor. „Alle drei Klangkörper sind seitdem ein fester Bestandteil des kulturellen und kirchlichen Lebens in unserer Stadt“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Werbegrafikerin Anke Kachold, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Kachold, dem Geschäftsführer der Brauerei, das Motiv entworfen hatte.

Gemeinsam mit Lutz Blochberger vom Freundeskreis Thüringer Sängerknaben und Rechtsanwalt Hardy Brömel präsentierten sie die Etiketten am Donnerstag an passender Stelle und Datum: Vor der Kantorei am Kirchplatz und auf den Tag genau 70 Jahre nachdem der Mädelchor erstmals probte.

„Die Initiative ging von den Chören selbst aus und wir haben sehr gerne zugestimmt“, sagt Kachold. Geplant ist, rund 1,3 Millionen Einheiten des hellen Festbieres zu verkaufen, also 650.000 Liter. In der Vergangenheit warben die Flaschen mit klassischem Bügelverschluss bereits für das 100-Jährige der Feengrotten und des Stadtmuseums sowie mehrere Stadtjubiläen. Es ist ab sofort erhältlich.