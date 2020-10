Europa finanziert 3000 Jung-Äschen für die Saalfelder Saale

Vor 1990 war die Europäische Äsche ein in der Saalfelder Saale häufig anzutreffender Fisch. „Mit eigener Reproduktion“ - trotz des damals industriell verschmutzten Saalewassers, wie Hartmut Martin und Friedrich Bethke von der Pacht- und Hegegemeinschaft der fünf Saalfelder Angelvereine betonen. Heute dagegen steht die Äsche auf der Roten Liste der bedrohten Arten - und kommt auch in der Saale kaum noch vor.

Als die Saalfelder Saale vor dem Umbau des Zeiss-Wehrs und des Teile-Wehrs elektrisch abgefischt wurde, um die Fische zu schützen und an anderer Stelle wieder auszusetzen, „war nur eine einzige Äsche dabei“, berichtet Martin, auch Vorsitzender des Saalfelder Angelvereins. Doch das wird sich ändern, denn die Saalfelder Hegegemeinschaft hat nun einen besonders großen Fisch an Land gezogen.

Dreimal 1000 Jung-Äschen kommen in die Saalfelder Saale

Vom europäischen Leader-Förderprogramm erhalten die Angler eine Förderung zum Besatz der Saale mit Jung-Äschen. 10.000 Euro plus 2000 Euro Eigenbeitrag können daher für den Äschen-Besatz aufgewendet werden. Dreimal 1000 Jung-Äschen kommen so in den kommenden drei Jahren in die Saale. Die ersten 1000 der zur Familie der Lachsfische zählenden Tiere wurden bereits Anfang Oktober in die Saale-Nebengewässer Lache und Mühlengraben ausgesetzt.

Martin und Bethke sind hocherfreut. Dank dieser Förderung kommen sie ihrem Ziel, die Äsche in der Saale wieder dauerhaft anzusiedeln, ein großes Stück näher. Doch es gibt gefiederte Widersacher, die am Saale-Ufer ausgerechnet gegenüber dem Angler-Grundstück am Weidig einen ihrer Lieblings-Ruheplätze haben - die Kormorane.

Die Saalfelder Angler: „Wir verbrennen kein Geld!“

Gern hätten die Saalfelder Petrijünger schon 2018 an einem Äschen-Programm des Landesanglerverbandes Thüringen teilgenommen. Doch sie entschieden: „Wir verbrennen kein Geld!“ Die Jung-Äschen wären zu großen Stückzahlen Kormoran-Futter geworden, bezahlt zu 50 Prozent aus den Mitgliedsbeiträgen der Saalfelder Angler. Beim Leader-Programm haben die Angler nun trotz der Kormorane angebissen, schließlich beträgt die Förderquote hier 80 Prozent und hat mit den Worten Martins „erheblich mehr Potenzial“. Schließlich könne der Äschen-Bestand über einen Zeitraum von drei Jahren aufgebaut werden.

So dürfen mit dem Geld nicht nur insgesamt 3000 Jung-Äschen bei einem zertifizierten Züchter aus Gersfeld (Rhön) in Hessen gekauft werden, sondern auch für den Fisch-Hege notwendiges Equipment wie ein Elektro-Fischgerät und einen Probenkoffer. Bevor die Fische ins neue Nass entlassen werden, messen die Angler mehrere Wasser-Werte wie die Sauerstoff-Konzentration, den pH-Wert - also den Säure- oder Basencharakter des Wassers - und die Temperatur.

Der Barbe ist es in der Saalfelder Saale zu kalt

Schließlich sollen die Jung-Äschen keinen Temperatur-Schock erleiden, wenn sie ins kalte Saalewasser entlassen werden. Auf Grund des Tiefenablasses der Hohenwarte-Staumauer beträgt die Temperatur der Saale bei Saalfeld nur etwa zehn Grad. Das ist zum Beispiel für die Barbe, Wappentier der Stadt Saalfeld, viel zu kalt. Die Barbe kommt laut Martin erst bei Jena wieder vor, da sich das Saalewasser bis dorthin auch auf Grund von Zuflüssen wie der Schwarza erwärmt hat.

Der Äsche macht die Kälte der Saale nichts aus, wohl aber die Fresslust der Kormorane. Das Fluchtverhalten der Äsche ist wesentlich geringfügiger ausgeprägt als bei der Bachforelle. Daher sei die Äsche für die Kormorane „ein gefundenes Fressen“. Damit die nun eingesetzten Jung-Äschen nicht gleich wieder in die Schnäbel der schwarzen Fischfresser landen, wurden sie in den Saale-Nebengewässern Lache und Mühlengraben ausgesetzt. Diese Bäche sind mit Ästen vollständig überwachsen, was den Anflug der Kormorane sehr erschwert. Bethke und Martin sind sich sicher: „Wenn die Äschen größer sind, werden sie von ganz allein aus ihrer Kinderstube in die Saale schwimmen.“