Rudolstadt. Energieversorgung Rudolstadt GmbH (EVR) öffnet ab Mittwoch, dem 6. Mai, unter Auflagen wieder ihr Kundenzentrum in der Oststraße 18.

EVR-Kundenzentrum in Rudolstadt öffnet wieder

Die Energieversorgung Rudolstadt GmbH (EVR) öffnet ab Mittwoch, dem 6. Mai, unter Auflagen wieder ihr Kundenzentrum in der Oststraße 18. Von Montag bis Freitag stehen die Kundenberater zu den neuen Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die EVR bittet, den persönlichen Kontakt nur dann zu suchen, wenn es unbedingt erforderlich ist.

Für den Besuch des Kundenzentrums gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen. Deshalb dürfen in den Räumlichkeiten nur drei Personen bedient werden. Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten. Ausdrücklich weist die EVR auf die Maskenpflicht hin (Mund-Nasen-Bedeckung). Kundenanliegen werden auch weiterhin per Telefon unter 03672 444-222 oder Mail an service@ev-rudolstadt.de bearbeitet. Für die Abgabe von Anträgen oder Formularen können Kunden auch den Briefkasten nutzen. Ein Hinweis für Barzahler: Der Kassenautomat der Stadt Rudolstadt steht voraussichtlich ab dem 11. Mai wieder zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden vom Bürgerservice bekanntgegeben.