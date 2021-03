EVR warnt vor Haustürgeschäften in Rudolstadt

Rudolstadt. Kunden in Rudolstadt werden Unterschriften unter neue Lieferverträge untergejubelt

In dieser Woche riefen Kunden bei der EVR an und fragten, warum die Zählerstände noch einmal abgelesen werden. Der Netzbetreiber hatte die Jahresablesung bereits am 8. Januar 2021 beendet. Betrüger geben sich als angebliche EVR-Vertragspartner aus, versuchen mit der Nachfrage nach den Zählern Zutritt zur Wohnung zu bekommen, wo sie den Kunden neue Lieferverträge mit einem anderen Lieferanten unterjubeln. Bestehende Verträge mit der EVR werden somit gekündigt. In den Fällen, in denen Strom- und Gaslieferverträge im Rahmen von Haustürgeschäften abgeschlossen wurden, besteht die Möglichkeit vom gesetzlichen Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen Gebrauch zu machen.