Nach den Einlassungen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Thema Linkenmühlenbrücke besprühte Ex-Landrat Hartmut Holzhey spontan ein neues Transparent, in dem an das achte Gebot erinnert wird. Seit Sonntag hängt es am Brückenauflieger in Altenroth.