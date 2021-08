Exkursion bei Leutenberg zu den Nachtinsekten

Leutenberg. Um über Nacht- und andere Insekten zu informieren, lädt das Naturparkzentrum Obere Saale-Sormitz zu einem sogenannten Lichtfang.

Egal, wo geforscht und gesucht wird – der massive Schwund der Insekten ist unübersehbar. Dabei sind sie die Nahrungsgrundlage für die meisten anderen Tierarten. Kein Wunder also, dass die Roten Listen immer länger werden.

Sind Tagfalter, Grashüpfer und Libellen offenkundige Vertreter dieser verschwindenden Tiergruppe, fällt der Rückgang der Nachtinsekten viel weniger auf. Aber gerade sie sind als Nahrung für Fledermäuse, Igel, Siebenschläfer und andere nachtaktive Tiere absolut wichtig.

Um über Nacht- und andere Insekten zu informieren, lädt das Naturparkzentrum Obere Saale-Sormitz zu einem sogenannten Lichtfang. Dabei werden über eine künstliche Lichtquelle Insekten angelockt, gefangen und bestimmt. Veranstaltet wird der Lichtfang am Samstag, 14. August, zwischen 20 und 24 Uhr am Leutenberger Naturparkhaus mit dem Referenten Kevin Töfge von der Stiftung Naturschutz Thüringen.

Da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten beim Naturparkzentrum, Telefon 0361/573 92 50 93 oder per E-Mail an Manfred.Kloeppel@NNL.thueringen.de oder an npz-oss@freenet.de.