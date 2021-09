Fachtag „Gegen häusliche Gewalt“ in Saalfeld

Saalfeld. Rund 100 Schüler von Medizinischen Fachschulen nahmen teil.

Die Prävention und Bekämpfung von häuslicher Gewalt standen im Mittelpunkt des Fachtags „Gegen häusliche Gewalt“ am Mittwoch.

Organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Saalfeld, wurde er für rund 100 Schüler der Medizinischen Fachschule Saalfeld sowie Fachschulen in Mellenbach und Schwarza im Cineplex Saalfeld ausgerichtet. „Häusliche Gewalt hat viele Formen. Sie bezeichnet Gewalttaten zwischen Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben oder lebten, beispielsweise in einer Ehe, Lebenspartnerschaft oder intimen Beziehung. Zahlreiche Hilfsangebote unterstützen Betroffene und ihr Umfeld. Darüber soll der Fachtag informieren“, so Isrid Müller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Vorträgen sprachen Akteure aus dem Netzwerk „Gegen häusliche Gewalt“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vertreten durch Gleichstellungsbeauftragte der Städte Saalfeld, Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, das Frauenhaus der Volkssolidarität im Landkreis, den Verein Weißer Ring und die Polizei Saalfeld über Anzeichen und Ursachen für häusliche Gewalt und stellten Hilfsangebote vor. Im Anschluss wurde der Film „Festung“ gezeigt.

Der Fachtag wurde gefördert durch Engagement Global - Service für Entwicklungsinitiativen mit ihrer Servicestelle Kommunen mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Saalfeld.