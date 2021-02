Fahrbetrieb bei Kombus hat sich normalisiert

Ein Linienbus der Kombus mit Fahrtziel Rudolstadt gestern am Busbahnhof Saalfeld.

Die Busse in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla rollen fast wieder normal. "Es läuft viel besser, als gestern", sagt Kombus-Marketingchefin Cornelia Bergner und schätzt, dass wieder rund 95 Prozent der Fahrten regulär erfolgen. "Wir haben kaum noch Ausfälle", so Bergner.

Probleme gebe es noch bei Linie 217 im Bereich, Dittersdorf, Burkersdorf und Dittrichshütte, wo ein Bus nicht anspringen wollte und auch die Straßensituation noch unbefriedigend sei. Auf Linie 610 (Lehesten–Bad Lobenstein–Schleiz) ging die erste Fahrt ab Lehesten um 5.20 Uhr am Montag mit einer Stunde Verspätung, die Folgefahrt 5.55 Uhr entfiel ganz.

Dabei sei die Situation in höheren Lagen, etwa dem SOK-Oberland, eher besser, als in Tieflagen und Städten. "Dort hat man mehr Erfahrung und es wird schneller geräumt", findet Bergner. Manchmal machten nicht geräumte Wendeschleifen Probleme. Cornelia Bergner will aber allen Winterdienstleistenden und den eigenen Busfahrern Dank aussprechen.

Laut Kombus gab es trotz widriger Witterung keinen Unfall und musste kein Bus abgeschleppt werden. Trotzdem konnten nicht alle Kunden wie gewohnt fahren. "Hier müssen wir uns in die Sicht der Leute versetzen, die zwingend auf uns angewiesen sind", meint Bergner. Die Kombus-Belegschaft selbst habe es ohne Ausnahme zum Dienst geschafft.

Seit Dienstag können Frühfahrer unter Tel. (03671) 53 57 57 ab vier Uhr früh aktuelle Auskünfte zu ihren Verbindungen einholen.