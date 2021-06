Fahrgäste werden auch in Saalfeld-Rudolstadt gezählt und befragt

Saalfeld/Rudolstadt. Verkehrserhebung im Verkehrsverbund Mittelthüringen betrifft auch Fahrgäste in Saalfeld-Rudolstadt

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) führt eine umfangreiche Verkehrserhebung im Verbundgebiet durch. Das betrifft auch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Erhebung beginnt am 1. Juli 2021 und endet am 30. Juni 2022. In diesem Zeitraum werden die Fahrgäste in Bussen und Bahnen gezählt und befragt.

Mit der Erhebung ist das Leipziger Institut „Omnitrend“ beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst und anonymisiert ausgewertet. Die Mitarbeiter weisen sich aus und interviewen die Fahrgäste zu Reiseweg, Umsteigevorgängen und Nutzung weiterer Verkehrsmittel. Eine Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, es werden keine personenbezogenen Daten erfragt.

Im VMT-Gebiet können Fahrgäste mit einem einzigen Ticket durch große Teile Thüringens reisen. Um die Fahrgeldeinnahmen aufteilen zu können, müssen die Verkehrsbetriebe wissen, welche Strecken mit dem Ticket gefahren werden.

Informationen am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999 und am VMT-Servicetelefon 0361 / 19 449