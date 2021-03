Fahrraddieben in Rudolstadt das Handwerk erschweren

Rudolstadt. Codierung erstmals in Rudolstadt

Wer sein Rad codieren lässt, macht es potenziellen Fahrraddieben schwerer, ihre Beute zu Geld zu machen. Zusammen mit dem Awo-Jugend- und Familienhaus lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Mittwoch, 31. März, erstmals zur Fahrrad-Codierung in Rudolstadt ein.

Dabei wird in den Rahmen des Fahrrads eine Nummer gelasert, die wiederum in eine Datenbank aufgenommen wird. Dieben wird es so erschwert, Räder ohne Eigentumsnachweis weiter zu verkaufen. Polizei kann anhand des Codes den Eigentümer ausfindig machen. Voraussetzung für eine Codierung sind ein Eigentumsnachweis und der Personalausweis. Für ADFC-Mitglieder ist die Codierung kostenfrei. Für alle anderen beträgt der Unkostenbeitrag 10 Euro. Die Fahrrad-Codierung findet in der neuen Awo-Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt in Schwarza statt. Hier kann jeder selbst schrauben und Ersatzteile finden. Künftig soll die Werkstatt zweimal pro öffnen. Derzeit muss man sich vorher anmelden.

Codierung: Mittwoch, 31. März, 10-17 Uhr, Friedrich-Fröbel-Straße 7, Rudolstadt-Schwarza; Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt: 29.-31. März, 10-17 Uhr; Anmeldung unter Telefon 03672/314641 oder familieundmehr@gmail.com