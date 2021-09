Fahrzeugbrand und verdächtiges Pulver auf dem Gelände der Feuerwehr in Königsee

Königsee Die Polizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung bei der Feuerwehr in Königsee. Außerdem hat am selben Tag ein Unbekannter weißes Pulver in den Briefkasten der Feuerwehr gestreut.

Nach einer Übung am Morgen kam der Ernstfall am Nachmittag. Kurz nach 15 Uhr wurde am Samstag bekannt, dass auf dem Gelände der Feuerwehr in Königsee ein Auto brennt.

Es handelt sich laut Polizei um einen Dacia, der zu Übungszwecken direkt neben dem Feuerwehrgebäude stand. Wer den Pkw in Brand gesetzt hat, ist bisher nicht bekannt, deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld, Sitz Rudolstadt, zu melden.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können, wer zwischen 13:30 und ca. 15:30 Uhr ein weißes Pulver in den Briefkasten der Feuerwehr geworfen hat.

Eine Bestimmung der Substanz steht noch aus. Personenschaden ist nicht eingetreten.

