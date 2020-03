Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falkner auf Burg Greifenstein fürchten um ihre Existenz

Es ist ein Schreiben, das es in sich hat. Am Freitag, den 13., erhielten Sandra Jung und Benedikt Nyssen die Nachricht vom Landratsamt, dass die geplante Saisoneröffnung Ende März nicht stattfinden darf. Somit ist bis zum 10. April das Gelände auf Burg Greifenstein in Bad Blankenburg für den Publikumsverkehr passé. Für die Falkner ist die zeitweise Schließung eine Katastrophe. „Dadurch, dass wir ein Saisongeschäft haben, ist das jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Hätten wir Oktober und die Saison wäre durch - kein Problem. So aber geht uns das komplette Ostergeschäft verloren. Und wenn ich mir die aktuelle Entwicklung betrachte, muss man davon ausgehen, dass die Schließung wohl über den 10. April hinausgehen wird“, befürchtet der Falkner.

Da sie im Winter keine Einnahme haben, bleibt wenig Raum um Liquiditätspolster anzulegen. Dazu kommt, dass auch noch der Firmenwagen ersetzt werden musste und die Futterpreise gestiegen sind. Darüber hinaus muss der Kredit getilgt werden. Nyssens Befürchtung hat ihren Grund, denn von heute auf morgen ist der Umsatz gleich null. Geschlossene Tore sind deshalb für die beiden ein Horrorszenario. „Der neuralgische Punkt wäre für uns, wenn unsere Futterlieferanten von Coronafällen betroffen wären“, sagt Benedikt Nyssen. Auch Lichtblicke in schwieriger Zeit Dass das Thema Baumfällung in Bad Blankenburg immer wieder für Diskussionen sorgt, ist ebenfalls nichts Neues. Mehr Transparenz im Vorfeld war nach der Fällung der japanischen Zierkirschen seitens der Stadt versprochen worden. Dieses Mal geht es um die Gewächse rund um die Falknerei. Leider hatte man vergessen, die Falkner rechtzeitig über die jüngsten Arbeiten zu informieren, so dass ein Brutpaar Schakalbussarde erschrak und ihre eigenen Eier zerstörte. Noch im vergangen Jahr war es gelungen, dass dieser Vogel zum ersten Mal überhaupt in einer Falknerei in Deutschland nachgezogen wurde. Der finanzielle Verlust bewegt sich im vierstelligen Bereich. „Hätten wir rechtzeitig Bescheid gewusst, hätten wir die Eier vorher austauschen können“, sagen die Experten. Gestern habe es deshalb einen Aussprachetermin im Rathaus gegeben, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Nun hoffen die Vogelflüsterer, dass die Eltern „Gino“ und „Asta“ doch noch für tierischen Nachwuchs sorgen. „Klar fürchten wir um die Existenz. Trotz allem sind wir zuversichtlich, dass wir diese brutale Phase überstehen werden, aber das geht an die Substanz“, sagt Sandra Jung. Im Anschluss begrüßt sie Rotmilan „Erni“, der mit seinen Kumpel „Bernd“ neu in der Falknerei unterwegs ist. Beide Flugakrobaten sollen die neue Flugshow verstärken. Etwas Positives gibt es dennoch zu vermelden, denn elf neue Bänke wurden für die Besucher gespendet. Allein sechs davon hat Familie Brinkmann aus Köln finanziert. Wer die Falkner unterstützen möchte, kann eine Patenschaft und damit die Futterkosten für einen der Greifvögel übernehmen. Auch ein Falknertag ist Stand heute noch möglich.