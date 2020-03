Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falknerei auf Greifenstein ohne Besucher

Nach einem Winter, der seinen Namen nicht verdient, heftigen Stürmen, die schwere Schäden hinterlassen haben, kommt nun, pünktlich zum Frühjahr, der nächste Schlag in die Magengrube: Corona. Am Sonnabend wollte die Falknerei auf der Burg Greifenstein in Bad Blankenburg die Saison eröffnen – eigentlich, denn nun bleibt die Falknerei geschlossen. Gerade bei dem strahlenden Wetter wären Besuchergruppen garantiert. Wir erkundigen uns vor Ort, wie es weitergehen kann.

„Es ist uns ein aufrichtiges Bedürfnis, allen für die unseren Tieren zugedachten Futterspenden herzlichen Dank zu sagen. Soviel Zuspruch und Unterstützung ist keine Selbstverständlichkeit, wir sind einfach nur sprachlos“, sagen Sandra Jung und Benedikt Nyssen. Die beiden sind überwältigt von der positiven deutschlandweiten Resonanz auf ihre Bitte, den Tieren zu helfen. Momentan sei noch Futter da und in zwei Wochen stehe wieder eine Lieferung an. Deshalb helfe jeder Euro, die Krise zu meistern. Darüber hinaus kümmern sich die beiden auch weiterhin um verletzte Vögel. Gerade erreichte sie ein Hilferuf zu einem verunglückten Habicht aus Rudolstadt. Das ist mitunter sehr aufwendig und zeitintensiv. Die Kosten für das Aufpäppeln der gefiederten Gesellen bezahlen sie stets selber. Die 27-Jährigen sind eben Falkner mit Leib und Seele. Sie könnten sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Und momentan hat sich im Alltag nicht viel verändert. Die gefiederten Stars wollen auch in Krisensituationen trainiert, gefüttert und versorgt werden. Gruppenanfragen für den Herbst Ein kurzer Ruf, dann schwingt sich Lotte in die Luft. Ein paar Meter Tiefflug – schon sitzt die zweijährige Uhu-Dame auf der Hand von Sandra Jung. Der kleine Adler Oskar zeigt sich dagegen wenig amüsiert. Hat es sich doch sein Chef in seinem „Pool“ breitgemacht, um ihn zu ärgern. Im Hintergrund macht sich ein Kamerad, der eigentlich in Übersee zu Hause ist, lautstark bemerkbar: Weißkopf-Seeadler Milo. Kann sein, dass auch er wie der Rest die Besucher vermisst. „Wir kriegen jetzt schon viele Gruppenanfragen für September und Oktober. Auch das ist schon ein Stück Licht am Ende des Tunnels, denn über den Winter müssen die Tiere auch verpflegt werden. Anfragen eines schwedischen Jagdmagazins und einer Mediengruppe aus England mussten ebenfalls auf Eis gelegt werden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben“, sagt Sandra Jung. Das Versprechen bleibt: Für die Unterstützer in diesen harten Zeiten wollen sich die Betreiber der Falknerei ein Dankeschön überlegen. „Das schönste Dankeschön wäre, dass ihr es schafft, diese schwere Zeit zu überstehen“; schreibt dazu ein Fan auf Facebook. „Damit Ihr nicht ganz ohne Eure tierischen Lieblinge auskommen müsst, besucht einfach unsere Webseite, Instagram oder Facebook. Dort seid ihr mit aktuellen Aufnahmen, Beiträgen und Livevideos immer auf dem Laufenden. Wir vermissen Euch und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen. Passt gut auf Euch und Eure Mitmenschen auf. Bleibt gesund und bleibt zuhause“, appellieren die Vogelflüsterer an ihre vielen Fans. Wer helfen möchte: Falknerei Burg Greifenstein, Zweck: Spende Greifvögel Iban DE33 8305 0303 0011 0243 13